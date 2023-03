FOTO: Pesem pomladi na velikem odru

31.3.2023 | 14:30

Foto: Vito Saje

Novo mesto - Na območni reviji otroških pevskih zborov, ki so jo pod skupnim naslovom Pesem pomladi izvedli v dveh delih, se je včeraj predstavilo devet zborov iz osmih osnovnih šol širšega novomeškega območja. Kakih 350 mladih pevcev, njihovi zborovodje in spremljevalni instrumentalisti so dvakrat napolnili veliko dvorano Kulturnega centra Janeza Trdine in navdušili občinstvo, ki so ga sestavljali pretežno starši nastopajočih. Revijo je strokovno spremljala Tatjana Mihelčič Gregorčič.

Revijo je organiziral JSKD Novo mesto, s po tremi skladbami pa so nastopili: Otroški pevski zbor (OPZ) OŠ Bršljin (zborovodkinja Doris Keršič), OPZ OŠ Frana Metelka Škocjan in PŠ Bučka (Luka Lenart), OPZ OŠ Toneta Pavčka (Iris Bečaj), OPZ OŠ Grm (Matic Romih), OPZ OŠ Center Mlajši gumbki (Jana Zorko), OPZ OŠ Vavta vas (Alenka Gazvoda), OPZ OŠ Šmihel (Maja Zorič), OPZ OŠ Šmarjeta (Tadeja Molan Žinko) in OPZ OŠ Center Starejši gumbki (Jana Zorko).

Naslednji teden, v sredo, bo v KC Janeza Trdine še območna revija mladinskih pevskih zborov.

B. B.

