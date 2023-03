Žalna seja v spomin na Janeza Goriška

31.3.2023 | 19:00

Šentjernej - V rdeči dvorani Kulturnega centra Primoža Trubarja je bila v sredo slovesna žalna seja Občinskega sveta Občine Šentjernej v spomin na častnega občana Janeza Goriška.

V slovo in spomin na vizionarja, športnika, športnega delavca, konstruktorja in častnega občana Občine Šentjernej, Janeza Goriška, ki se je poslovil 21. marca letos v devetdesetem letu starosti, sta spregovorila župan Občine Šentjernej Jože Simončič ter bivši podžupan in družinski prijatelj pokojnega, Janez Selak.

Župan se je, kot sporočajo iz šentjernejske občine, v govoru dotaknil pomembnejših prelomnic iz življenja pokojnega častnega občana ter poudaril, da je Gorišek, kljub temu, da je bil prejemnik najprestižnejših priznanj in nagrad, rad povedal, da je bil prav ob podelitvi naslova častnega občana Občine Šentjernej leta 2015 najbolj ganjen. Vedno se je namreč rad spominjal svoje mladosti, ki jo je med počitnicami in ob koncih tedna preživel s starši na domačiji v Dolenji Stari vasi. Vse življenje je ostal tesno povezan z rojaki, s Šentjernejem in Dolenjsko.

Janez Selak pa je v nagovoru delil spomine na nekatere zgodbe, ki sta jih doživela skupaj s pokojnim Goriškom. Izpostavil je tudi, da je po skupnem obisku letalnice v Vikersundu na Norveškem začutil, da Janeza Goriška, kot športnega delavca, konstruktorja in izjemnega človeka, v tujini morda še bolj cenijo, kot doma. V svojem nagovoru je podal tudi predlog, da se nova športna dvorana v Šentjerneju poimenuje po bratih Gorišek.

Spominu na Janeza Goriška so se udeleženci žalne seje lahko poklonili tudi z vpisom v žalno knjigo, ki je bila odprta v rdeči dvorani vse do konca seje.

Na žalni seji sta nastopila Katarina Štefanič Rožanec in Sandi Franko, učitelja z Glasbene šole Marjana Kozine, oddelek Šentjernej, ter Šentjernejski oktet. Žalno sejo je povezoval Lojze Bojanc.

Na Občini Šentejrnej so še zapisali: ''Družini in prijateljem pokojnega Občina Šentjernej izreka iskreno sožalje. Kot športnika, konstruktorja in prijatelja se ga bomo Šentjernejčani spominjali s spoštovanjem in hvaležnostjo.''

M. K.

Foto: Emil Turk

