Konec voženj vode gasilcev s cisternami - vodovod na Vinji Vrh

1.4.2023 | 15:00

Celoten Vinji Vrh bo vsaj do leta 2025 prišel do zdrave pitne vode.

Vinji Vrh - Na Vinjem Vrhu, znanem dolenjskem vinogradniškem hribu obmejnega območja občin Šmarješke Toplice in Škocjan, si že dolgo želijo zdravo pitno vodo iz javnega vodovoda, ki je ustavno določilo, prioriteta in pravica vsake lokalne skupnosti.

A kljub potrebam in željam se projekt že leta odmika – posredi je denar, pa tudi dejstvo, da gre za pomembno arheološko območje. Zdaj imajo soglasja vseh soglasodajalcev, vključno pozitivno mnenje Zavoda za varstvo kulturne in naravne dediščine, projekt so vodili skladno z njihovimi smernicami. In zdaj zdaj kaže, da bo naložba kmalu le postala realnost. Gradnja vodovoda naj bi se začela v prihodnjem letu.

V okviru projekta Vodovod Vinjih Vrh – visoka cona se bo zgradilo okrog 12 kilometrov skupnega vodovodnega omrežja, od tega bo 1.200 metrov povezovalnega tlačnega voda iz Orešja, od koder se bo omrežje napajalo. Vodohran Orešje bodo nadgradili. Nov vodohran bodo zgradili pod Velikim Vinjim Vrhom, od tam se bo črpala voda v celotno omrežje.

Na Vinjem Vrhu je dosti, preko 370, lastnikov počitniških hišic oz. zidanic, a mnogi so tudi stalno naseljeni in pitno vodo jim zdaj dovažajo gasilci s cisternami. K projektu Vodovod Vinjih Vrh – visoka cona sta skupaj pristopili obe občini. Sporazum o skupni izvedbi sta podpisali leta 2021, idejno zasnovo pa je že pred leti naredila novomeška Komunala, kasneje so jo le malce prilagodili oz. spremenili. A tudi korona je vse skupaj malce zaustavila.

Šmarješke Toplice računajo na milijon

Marjan Hribar, župan občine Šmarješke Toplice

Kot pove župan občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar, pa je zdaj prišlo do spremembe zaradi razpisa v okviru načrta za odpornost in okrevanje. »Temu primerno smo prilagodili projekt. Padla je končna odločitev, da bo vsaka občina prijavila svoj del projekta in šla v pridobivanje ločenega gradbenega dovoljenja. To bo najhitrejša in najboljša pot tudi z vidika pridobivanja evropskih sredstev,« pove Hribar. Vsi si obetajo več. V teh dneh so se Šmarječani na usklajevanjih z občino Škocjan dogovorili o delitvi vseh stroškov investicije, ki skupaj znašajo 3,5 milijona evrov.

»Natančna stroškovna razdelitev še sledi oz. je odvisna tudi glede na ponudbe izvajalcev na razpisu in še potrebnih arheoloških izkopavanj. A na nas pride malce več kot polovica stroškov, kar imamo več gospodinjstev, ki želijo priti do pitne vode. Borili se bomo za vsako hišo, ki se bo lahko priklopila na javni vodovod. Pri nas je zdaj ta številka 112. Veliko je zidanic, a dosti tudi stalno naseljenih prebivalcev,« pove Hribar in doda, da je skladno z razpisnimi pogoji višina sofinanciranja 50 odstotkov (DDV ni upravičen strošek).

Priložnost za turizem

»Naš del vložka ocenjujemo na dva milijona evrov, tako da računamo pridobiti okrog en milijon evrov evropskega denarja, kar pomeni, da ostaja milijon evrov vlaganj iz občinskega proračuna. Projekt je zaključen, pridobljene so vse služnosti, smo v stalnem kontaktu z novomeško UE, tako da mi pričakujemo v roku meseca in pol pridobitev gradbenega dovoljenja. Nato sledi razpis in v naslednjem letu bomo zagotovo začeli in zaključili to investicijo,« pove prvi mož šmarješke občine.

Vodovod Vinjih Vrh – visoka cona ni pomemben »le« zato, da ljudje pridejo do zdrave pitne vode, ampak se bodo s tem pogojem odprle tudi možnosti za razvijanje raznih dejavnosti, npr. turističnih, kot je tudi zidaniški turizem in še kaj, doda šmarješki župan.

Škocjan: še dodatna sredstva



Jože Kapler, župan občine Škocjan

Škocjanski župan Jože Kapler je ravno tako zadovoljen z novim dogovorom. Njihov del naložbe je ocenjen na 1,5 milijona evrov in računajo, da pridobijo polovico denarja. Odločbo pričakujejo do konca leta. Na njihovem koncu računajo na okrog sto vodovodnih priključkov.

»Vloga za gradbeno dovoljenje je že na UE Novo mesto, računamo, da bo naložba narejena do leta 2025, rok za porabo teh sredstev pa je leto 2026,« pove Kapler in doda, da bodo na tem razpisu skušali pridobiti še denar za vodovod za višinski del od Stare Bučke do Hrastulj ter za vas Močvirje, kar zdaj projektirajo. V Močvirju imajo prebivalci še vaški vodovod, želijo pa si priključitev na javnega, saj so včasih težave z vodo. Ti naložbi sta ocenjeni na okrog 600 tisoč evrov.

Besedilo in foto: L. Markelj