Iz vrst romskih svetnikov izvoljenih sedem članov sveta romske skupnosti

1.4.2023 | 10:20

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Murska Sobota/Novo mesto - Na naknadnih volitvah predstavnikov in predstavnic romskih skupnosti v svetih samoupravnih lokalnih skupnosti so izvolili sedem članov sveta romske skupnosti. Izvoljeni so bili Darko Rudaš, Nataša Horvat, Dario Baranja, Matej Breznik, Ludvik Horvat, Marjan Hudorovič in Duško Smajek, so objavili na spletni strani Urada vlade za narodnosti.

Na naknadnih volitvah, ki so v Murski Soboti potekale v četrtek, v Novem mestu pa včeraj, je imelo pravico voliti 20 volivcev, glasovalo pa je 12 volivcev oziroma 60 odstotkov od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti. Oddanih je bilo 12 glasovnic, neveljavnih glasovnic ni bilo.

Volilna komisija je na podlagi zakona o romski skupnosti, ki določa, da mora biti pri volitvah prisotna najmanj večina vseh predstavnikov romskih skupnosti v svetih samoupravnih lokalnih skupnosti in ob ugotovljeni volilni udeležbi 60 odstotkov ugotovila, da so volitve veljavne.

Naknadne volitve so morali izvesti, saj na februarskih volitvah sedmih članov sveta iz vrst romskih svetnikov ni glasoval nihče in tako tudi izvoljen ni bil nihče. Svet članov sveta romske skupnosti sestavlja 21 članov, od tega 14 predstavnikov Zveze Romov Slovenije in sedem predstavnikov romskih skupnosti v občinskih svetih.

Svojih 14 predstavnikov v svet je Zveza Romov Slovenije imenovala pravočasno. Člani pa so za predsednika sveta soglasno izvolili Jožefa Horvata Sandrelija, ki je bil tudi edini kandidat. Z njegovo izvolitvijo je bil svet na novo konstituiran.

STA; M. K.