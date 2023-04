FOTO: Nogometaši Krke v drugem polčasu popustili

1.4.2023 | 08:20

Nogometaši Krke in Rolteka Doba so se včeraj razšli z neodločenim izidom.

Robert Marijanović je dosegel prvi zadetek na tekmi.

Novo mesto - Nogometaši Krke so včeraj proti Rolteku iz Doba, ki zaseda predzadnje mesto na lestvici 2. SNL, na domačem igrišču osvojili le točko. Ob polčasu so sicer vodili z 2:0, nato pa v drugem delu povsem popustili in na koncu celo trepetali za točko. To je bil že tretji zaporedni neodločen izid Novomeščanov, ki vse bolj izgubljajo stik z najboljšima ekipama, Aluminijem in Rogaško.

Domači so že v 3. minuti dosegli gol. Dino Kapitanović je na desni strani preigral gostujočega obrambnega igralca in v kazenskem prostoru lepo našel Roberta Marijanovića, ki je poskrbel za veselje krkašev. Deset minut zatem je bilo na semaforju že 2:0. Marijanović je izvajal kot, a se ni odločil za podajo pred gol, kar so vsi pričakovali, temveč je podal na rob kazenskega prostora, kjer je bil povsem sam Josip Krznarić, ki je mojstrsko poslal žogo pod prečko.

Krka je bila v prvem polčasu precej boljši tekmec, odločnejša v duelih, po odmoru pa se je vse obrnilo v korist gostov, ki so se prebudili v zadnji četrtini obračuna. Najprej je v 70. minuti na 1:2 znižal Gašper Černe, šest minut zatem pa so Dobljani izenačili, Tibor Gorenc Stankovič je zadel z bele točke. Le malo je manjkalo, pa bi Novomeščanom zabili še tretji gol, a izkazal se je domači vratar Luka Čadež.

2. SNL, 23. krog:

Krka : Roltek Dob 2:2 (2:0)

Strelci: 1:0 Marijanović (3.), 2:0 Krznarić (14.), 2:1 Černe (70.), 2:2 Gorenc Stankovič (76., 11-m).

Krka: Čadež, Mešanović, Ejup, Bedek, Žur (od 66. Drk), Marijanović (od 82. Predanič), Jakopović, Krznarić, Horvat, Kapitanović, Đapo (od 77. Lipec)

Nafta 1903 : Rudar Velenje 4:2 (2:1)

- danes :

Primorje eMundia : Vitanest Bilje

Aluminij : Fužinar Vzajemci

Rogaška : Kety Emmi&Impol Bistrica

Ilirija 19111 : Beltinci Klima Tratnjek

- nedelja:

Krško : Jadran Dekani

Brinje Grosuplje : Triglav Kranj

Lestvica:

1. Rogaška 22 15 4 3 35:18 49

2. Aluminij 22 14 5 3 41:17 47

3. Krka 23 12 7 4 36:19 43

4. Ilirija 1911 21 11 5 5 36:18 38

5. Beltinci Klima Tratnjek 22 9 6 7 33:32 33

6. Nafta 1903 23 9 5 9 42:36 32

7. Vitanest Bilje 22 9 4 9 33:41 31

8. Fužinar Vzajemci 21 8 3 10 32:34 27

9. Primorje eMundia 22 6 9 7 31:33 27

10. Rudar Velenje 23 6 8 9 32:38 26

11. Kety Emmi&Impol Bistrica 22 6 7 9 25:27 25

12. Brinje Grosuplje 22 7 3 12 20:29 24

13. Triglav Kranj 22 7 3 12 22:40 24

14. Jadran Dekani 22 4 11 7 18:21 23

15. Roltek Dob 23 4 8 11 31:45 20

16. Krško 22 4 4 14 27:46 16

Besedilo in fotografije: R. N.

