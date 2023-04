FOTO: Iz prevrnjenega avta dva nepoškodovana

1.4.2023 | 18:30

Davišnjo nesrečo so fotografirali tako ribniški ...

... kot dobrepoljski gasilci.

Danes zjutraj ob 6.26 je na cesti Zdenska vas–Hočevje, občina Dobrepolje, osebno vozilo zapeljalo z vozišča in se prevrnilo na bok. Gasilci PGD Zdenska vas, Videm in Ribnica so zavarovali kraj dogodka, stabilizirali vozilo, iz vozila rešili ujeti nepoškodovani osebi, odklopili akumulator na vozilu, z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine in vozilo postavili nazaj na vozišče, poročajo z uprave za zaščito in reševanje.

Kot poročajo ribniški gasilci, voznik in sopotnik iz avta nista mogla sama izstopiti zaradi goste okoliške vegetacije.

Zaletel se je v hišo

Sinoči ob 21.34 se je v Šmihelu v Novem mestu osebno vozilo zaletelo v stanovanjsko hišo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali mesto dogodka, odklopili akumulator in pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto. Na kraju so bili prisotni tudi policisti.

M. K.