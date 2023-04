Energetska prenova 15 občinskih objektov s pomočjo zasebnega partnerja

Šole in vrtci, ki bodo deležni obnove

Ivančna Gorica - V občini Ivančna Gorica načrtujejo energetsko prenovo 15 občinskih stavb, za kar je občina nedavno prejela tudi 1,6 milijona evrov evropskih sredstev. Obnovo bodo izvedli v okviru javno-zasebnega partnerstva, pogodbo z izbranim izvajalcem koncesionarjem, družbo Plistor, so podpisali včeraj.

Pogodbo sta podpisala župan Dušan Strnad in direktor Plistorja Jernej Lah.

Strnad je ob podpisu povedal, da gre pri projektu za zadnji korak prenove javnih stavb v občini v smislu prihranka pri energiji ter zagotavljanja čim boljših pogojev za bivanje in delo. S tem bo občina "tudi v prihodnje vzor in primer dobre prakse na področju naslavljanja izzivov zelenega prehoda," je dejal. Lah pa je izrazil prepričanje, da bo projekt uresničen v vsesplošno zadovoljstvo.

Občina je izvajalca koncesionarja izbrala na razpisu, objavljenem decembra lani. Po pogodbi bo Plistor izvedel energetsko prenovo objektov in s tem zagotovil določene prihranke pri porabi energije, občina pa ga bo s temi prihranki poplačala. Po poteku 15-letnega pogodbenega obdobja bodo vsi prihranki pri stroških za oskrbo z energijo ostali občini.

Projekt so razdelili v dva sklopa. Prvi zajema celovito energetsko sanacijo sedmih objektov - podružnične šole Višnja Gora, podružnične šole in vrtca Krka, osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični, podružnične šole Temenica, vrtca Čebelica Šentvid pri Stični, Knjižnice Ivančna Gorica in Zdravstvenega doma Ivančna Gorica.

Drugi sklop pa bo zajel predvsem prenovo svetil v osmih objektih - osnovne šole Stična, podružnične šole Muljava, podružnične šole in vrtca Miška Stična, podružnične šole Ambrus, osnovne šole Zagradec, vrtca Marjetica Ivančna Gorica, vrtca Polžek Višnja Gora in vrtca Sonček Zagradec.

Skupna vrednost projekta je 3,7 milijona evrov brez davka na dodano vrednost. Plistorjev vložek bo 1,8 milijona evrov, 1,6 milijona evrov bo evropskih sredstev, občina pa bo prispevala nekaj manj kot 200.000 evrov.

Z deli na prvih objektih bodo začeli aprila, zaključek vseh del je predviden do konca leta.

