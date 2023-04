Začenjajo se obnovitvena dela na dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Bičem

1.4.2023 | 11:15

Foto: DARS

Na odseku dolenjske avtoceste med Ivančno Gorico in Bičem bodo danes stekla pripravljalna dela kot del obsežnejše prenove. Med prvo fazo del, ki bo trajala predvidoma do konca aprila, bosta tako proti Ljubljani kot proti Novem mestu zaprta prehitevalna pasova, promet pa bo urejen po dveh zoženih pasovih.

Kot je Dars pojasnil na spletni strani, bo temu sledila druga faza del, v času katere bo promet preusmerjen na smerno vozišče avtoceste proti Ljubljani, kjer bo urejen po treh začasnih pasovih.

Obnova smernega vozišča proti Novemu mestu, ki bo zaprto za promet, bo trajala predvidoma 45 dni, predvidoma 25 dni pa bo zaprt tudi avtocestni priključek Bič proti Novemu mestu. Dela bodo v celoti zaključena predvidoma do konca julija letos.

Na Darsu zgostitev prometa in zastoje pričakujejo v drugi fazi del, ko bo promet poldrugi mesec v smeri povečanega prometa urejen po dveh pasovih, v nasprotni smeri pa le po enem pasu. Prav tako lahko do zgostitev in zastojev, kot so navedli, pride v času postavitve delovne zapore oziroma prve dni spremenjene prometne ureditve ter v času prestavitev zapore v prihodnjih fazah.

Dela za rekonstrukcijo cestišča in varnostno nadgradnjo odseka med Ivančno Gorico in Bičem bo opravilo podjetje VOC Celje, pogodbena vrednost del pa znaša 15,45 milijona evrov.

Po zimskem premoru so v sredo stekla tudi preplastitvena dela na gorenjski avtocesti med Podtaborom in Lescami proti Karavankam. Ta obsegajo preplastitev voziščne konstrukcije med nadvozom v Vrbi in viaduktom Peračica ter na priključkih Lipce, Lesce, Radovljica in Brezje.

Dars bo pripravljalna dela med priključkom Jesenice vzhod in razcepom Podtabor izvajal predvidoma do 17. aprila. V okviru teh bodo postavili začasno prometno ureditev, ki vključuje izvedbo začasnih talnih označb, nizkih ločilnih betonskih ograj, postavitev začasne prometne signalizacije in smernih desk s podstavki, so zapisali na spletni strani.

Promet bo v tem obdobju še vedno urejen po obeh smernih voziščih avtoceste. S tem, ko bo večina del opravljenih izven prometnih konic in ponoči, pa bo po oceni Darsa promet tudi manj oviran.

Če bodo vremenske razmere to dopuščale, na Darsu tik pred velikonočnimi prazniki in takoj po njih del na tem delu gorenjske avtoceste ne načrtujejo.

STA; M. K.