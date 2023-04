Na Prilipah začetek MX prvenstva Slovenije

1.4.2023 | 14:00

Alex Novak velja v nedeljo, 2.4., na prvi dirki prvenstva Slovenije za prvega favorita razreda MX-65.

Lani je dirkač s svetovnega MX2 prvenstva Jan Pancar (levo) slavil zmago na Prilipah pred Luko Kutnarjem (desno), ki letos velja za prvega izzivalca.

Na odru za zmagovalce na Prilipah lani (od leve): Jaka Peklaj, Luka Milec in Gal Hauptman, pokale izroča Ivan Plohl (AMZS, komisija za MX).

Prilipe - Sezona motokros dirk se znova začenja v Posavju: najprej 2.4.2023 s prvo dirko prvenstva Slovenije v motokrosu na Prilipah v organizaciji AMD Brežice, nato pa še z dirko pokalnega prvenstva 22. aprila na isti stezi. To bo štart za domače dirkače in vse tiste, ki svoj izziv iščejo na slovenskem prvenstvu. Za vse dirkače so karte na novo premešane, organizator AMD Brežice pa stavi na mladega favorita Alexa Novaka (motokros MX-65).

Precej voznikov je prestopilo v višje tekmovalne razrede, nekateri pa so potegnili črto pod športno pot ter postavili motorje v kot. To pomeni, da se bodo karte v lovu na čim boljša mesta bržčas znova dobro premešale. Prva preizkušnja bo razkrila, kdo se je na novo motokros sezono najbolje pripravil in verjetno nakazala, s kakšnimi ambicijami so posamezniki vstopili v sezono 2023.

V barvah in z licenco AMD Brežice bodo letos v motokrosu nastopali naslednji tekmovalci: Alex Novak EMX (MX-65), Rok Gracer (MX-85). V težjih MX razredih bodo na DP vozili: David Babič, Klemen Popovič, Sašo Molan, Milat Boštjan; v pokalnem prvenstvu AMZS pa bodo nastopali: Jan Koprivc, Matic Slopšek in Klemen Slopšek. Šesterica najboljših bo nastopila na dirki DP, ostali pa na domači pokalni dirki čez tri tedne ... in ostalih dirkah prvenstva.

Alex Novak se bo znova potegoval za naslov državnega prvaka in se skozi treninge na DP pripravljal za izziv leta: nastope na evropskem prvenstvu (MX-65), a bo tudi glavni adut brežiškega organizatorja dirke na domači stezi Prilipe.

Nedelja, 2. aprila

Tekmovalni program se bo začel z uradnimi treningi: od 8.15 – 10.20 v šestih tekmovalnih razredih. Na motokros stezi Prilipe bomo videli 12 dirk, vsak tekmovalni razred nastopi po dvakrat v naslednjem zaporedju: veterani (prva vožnja 10.50, druga ob 14.45), sledijo jim MX-65 ( 11.20, 15.05), MX-50 (11.45, 15.40), MX-85 (11-55, 16.00), MX-125 (12.30, 16.35) ter oba najmočnejša razreda skupaj MX open in MX2 (13.15 ter 17.10). Dirke štejejo za točke državnega prvenstva Slovenije, v primeru slabega vremena in s tem težjih pogojev na progi se bo urnik voženj prilagajal.

AMD Brežice se je skozi desetletja uveljavil kot eden od najbolj eminentnih moto športnih društev v Sloveniji, ki ima za sabo bogato zgodovino vrhunskih organizacijskih in športnih uspehov. Na starih dosežkih zorijo tudi novi organizacijski in športni izzivi AMD Brežice v letu 2023. AMD Brežice je ustanovljena leta 1946 in sodi med najstarejše tovrstne klube pri nas, ki se je posvečala članstvu, izobraževanju voznikov, izletom in druženju, a tudi prvim mestnim in motokros dirkam. Od leta 1984 so znova oživeli športno dejavnost, se reorganizirali in se posvetili motokrosu, kjer je AMD zelo uspešen pri organizaciji prvenstva Slovenije in Evrope vse do danes.

Moto pomlad prihaja: vreme ne bo ovira

Člani AMD Brežice upajo, da jim bo v nedeljo vreme naklonjeno za izvedbo uvodne dirke državnega prvenstva Slovenije v motokrosu. Vremenske razmere v zadnjih dneh sicer niso bile na strani organizatorjev. Padavine in razmočen teren so precej otežile pripravo razgibanega terena proge na Prilipah. ''Na vreme nimamo vpliva, a sem zadovoljen s stanjem proge. Upam, da nam bo vreme za konec tedna naklonjeno in da bomo lahko dirko izpeljali brez problemov,'' je pred nedeljsko dirko povedal predsednik AMD Brežice Ivan Slopšek.

Vsekakor nas na Prilipah pri Brežicah čaka prvovrstni športni dogodek za vse tiste, ki so na to čakali vso zimo – da pride moto pomlad in sonce posije tudi na leteče dirkače v najbolj atraktivni panogi motokrosa. Tim Gajser zaradi poškodbe tokrat ne nastopa, a se bodo vsi mladi izzivalci in stari asi na dirkalni stezi potrudili po najboljših močeh v veselje svojih navijačev in ljubiteljev moto športa!

V. J.; foto: Veljko Jukič in Željko Jeličič

