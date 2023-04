V Beli krajini turistični obisk lani presegel predcovidno raven

2.4.2023 | 19:00

Kolpa je temelj turizma Bele krajine (foto: arhiv DL; I. V.)

Črnomelj - Na turističnem območju Bela krajina so imeli lani nekaj več kot 110.000 prenočitev, s čimer so tovrstni izid predcovidnega leta 2019 presegli za dobro petino. Zabeležili so tudi nekaj manj kot 45.000 prihodov turistov oz. 16 odstotkov več kot leta 2019. Posamezen turist je v Beli krajini v povprečju lani preživeli 2,5 dneva.

Po podatkih črnomaljskega razvojno-informacijskega centra Ric Bela krajina so lani prevladovali domači gosti. Teh je bilo 78 odstotkov.

Med tujimi turisti so prevladovali Nemci in Nizozemci, po številu prenočitev so tem sledili turisti iz Belgije, Italije, Avstrije, Francije, Švice in drugih evropskih držav. V Beli krajini so tuji gosti skupaj lani ustvarili za 13 odstotkov prenočitev, so dodali v Črnomlju.

Med najbolj obiskanimi so bili belokranjski kampi. Teh je obiskala skoraj polovica gostov. Pet odstotkov gostov je bivalo v tamkajšnjih hotelih, preostala slaba polovica pa na turističnih kmetijah in drugih oblikah nastanitve.

S ciljem vnovič uspešnega turističnega leta si bodo letos prizadevali za nadaljnjo krepitev kakovosti območne turistične ponudbe in povezovanja med vsemi deležniki belokranjskega turizma, so napovedali. Njihov cilj je tudi povprečno turistično bivalno dobo dvigniti na tri dni.

Bele krajine sicer obdobje epidemije covida-19 v turističnem pogledu ni prizadelo toliko kot druga slovenska turistična območja. Nasprotno temu je Bela krajina med epidemijo doživela tako rekoč turistični razcvet, zdaj pa se po ocenah črnomaljskega Rica približuje realnejši sliki slovenskega turizma.

Lansko rast prenočitev in obiska tujih gostov so sicer pripisali okrepljeni promociji, med katero so opozorili tudi na predstavitev belokranjske kulturne in naravne dediščine ter gastronomije.

Kot so zapisali v Ricu Bela krajina, napredek beležijo tudi v okviru zelene sheme slovenskega turizma. Pet belokranjskih turističnih ponudnikov je imelo konec preteklega leta certifikat zelene nastanitve - Green Accomodation, trije ponudniki pa so prejeli trajnostni certifikat.

Bela krajina se lahko od lanske jeseni pohvali tudi s prvo zeleno zanimivostjo. Metliška trgovina Hiša dobrot Bele krajine je namreč prejela potrdilo Green Attraction.

V Beli krajini so sicer turistom sicer na voljo trije glampingi in 12 kampov. Nekateri kampi ponujajo kombinacijo klasičnega kampa, glampinga in postajališč za avtodome. Nastanitev je možna še v hotelih, apartmajih in na turističnih kmetijah. Celotno območje premore približno 2200 stalnih ležišč.

STA; M. K.