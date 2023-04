Eden padel z lestve, drugi s poškodbo pri športu

2.4.2023 | 08:30

Včeraj ob 13.12 je v naselju Trščina, občina Sevnica, občan pri opravljanju gospodarskih del padel z lestve. Reševalci NMP Sevnica so občana po nudenju ustrezne pomoči prepeljali v UC Novo mesto.

Ob 13.16 si je na Cesti bratov Milavcev v Brežicah občan pri športnih aktivnostih poškodoval roko. Reševalci NMP Brežice so ga prepeljali na nadaljnje zdravljenje v UC Brežice.

Na štedilniku se je žgala hrana

Ob 10.32 je na Sokolski ulici v Mirni iz zaklenjenega stanovanja v večstanovanjskem objektu bilo zaznati vonj po dimu. Gasilci PGD Mirna so na kraju ugotovili, da se je zažgala hrana na štedilniku ter prezračili prostore.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8:00 do 9:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BO-ENERGETIKA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.