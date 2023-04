FOTO: Cvičkova fontana spet vabi – ob odprtju prvi rez cvičkove brajde

2.4.2023 | 13:30

Šmarjeta - V organizaciji Zavoda za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice so včeraj na Karlovškovem trgu sredi Šmarjete pripravili slovesno sezonsko odprtje vinske fontane Izvir cvička.

Fontana je daleč najbolj obiskana turistična točka v občini Šmarješke Toplice in kot pove direktorica zavoda Darinka Bobnar, se bodo z najrazličnejšimi dogodki in kvalitetno ponudbo potrudili, da bo obiskana še bolj.

Letos bo na fontani mogoče piti najbolje ocenjena vina naslednjih vinogradnikov, ki so člani Društva vinogradnikov Šmarjeta ali Društva vinogradnikov Bela Cerkev – Vinji Vrh: cviček Marka Cvelbarja s Trške Gore, dolenjsko belo kmetije Karlovček iz Klevevža, modro frankinjo Roberta Baniča z Vinjega Vrha, ter žametno črnino Janeza Peterlina z Vinjega Vrha. To bo letošnja ponudba. »Če bo letos kakega vina zmanjkalo, imamo pa še nove,« pove Bobnarjeva. Z izbranimi vinarji je poklepetala somelierka Helena Bobič.

Obenem so vinogradniki poskrbeli tudi za prvi rez vinske trte cvičkove brajde, ki so jo lani 19. maja zasadili na trgu. Kot je povedal predsednik Društva vinogradnikov Šmarjeta Sandi Durič, gre za asortimant enajstih trt, ki sestavljajo cviček: šest žametnih črnin, dve frankinji, dva laška rizlinga in ene kraljevine. Vsaka trta ima svojega botra, ki je bil zraven ob posaditvi, nekateri so prišli tudi na prvi rez trte.

Cvičkova brajda bo čez dve leti že rodila

Kot je povedal skrbnik cvičkove brajde Andrej Šušterič, trte zelo lepo rastejo in veliko obetajo. »Naredile so lepo osnovo - ko je trta debela kot svinčnik, se jo obreže na delovno višino 80 do 90 centimetrov in se jo potem vzgaja v brajdo. Ampak da bo pridobila še močnejši koreninski sistem, jo bomo obrezali nizko, na dva do tri očesa. Zato bo bolj odporna,« pove Šušterič, ki vse leto skrbi za trte, jih vzdržuje, obrezuje, spotika, neguje, škropi. Pove, da bo naslednje leto to že brajda, ki bo tudi nudila senco, tretje leto pa bo že rodna, tako da čez dve leti upajo na pridelek.

Računajo, da bodo pridelali okrog 70 litrov cvička, saj naj bi vsaka trta dala tri do pet litrov vina, če jo bodo spustili na višino, zna biti pa tudi več. Cviček bodo flaširali po kaka dva decilitra.

Cviček za dobrodelni namen

Kot je na otvoritvi povedal župan občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar, bo to poseben cviček, ki ga bodo namenili za nek dobrodelni namen.

Zahvalil se je vsem predsednikom društev, botrom cvička, skrbniku cvičkove brajde ter ostalim. »Prepričan sem, da nam bo ta trg vsem v ponos in za letos napovedujem celovito prenovo Šmarjete, potem pa bomo nadaljevali z Moletovo hišo. Trta pa naj lepo raste vsak dan proti vrhu, kot naša mlada občina,« je zaključil.

Dogodek sta popestrila Godba na pihala Šmarješke Toplice in amaterska skušina Country line dance Plesnega kluba Novo mesto, ki je nastopila premierno in požela veliko navdušenja, gledališče Makarenko je poskrbelo za lutkovno predstavo za najmlajše. Na trgu je bila tudi ponudba lokalnih dobrot ter predstavitev izdelave belokranjskih pisanic.

Seveda pa so se obiskovalci že lahko krepčali z vinom s cvičkove fontane, ki bo odprta od ponedeljka do nedelje in tudi med prazniki, med 12. uro in 20. uro. Cene ostajajo enake kot lani.

Besedilo in foto: L. Markelj

