20. krog Lige NLB: Zmagi v Novo mesto in Ribnico, v Posavje dva poraza

2.4.2023 | 10:15

Fotografije s tekme Krka : Slovan - MRK Krka

Zmag so se na tekmah 20. kroga državnega prvenstva med vikendom veselili rokometaši Gorenje Velenja, Rika Ribnice, Slovenj Gradca in Krke.

LIGA NLB, 20. KROG

Sobota, 1. april:

RK KRŠKO - RK GORENJE VELENJE 25:32 (15:19)

Javor 6 (4), Romih 4; Slatinek Jovičič 10 (1), Pipp 5 (1).

STATISTIKA

Papirnati favoriti iz Šaleške doline so zmagali v Krškem in se drugouvrščenim Trebanjcem, ki so na petkovi osrednji tekmi 20. kroga izgubili v Celju, približali na točko zaostanka. Velenjčani imajo v dobrem tudi zaostalo tekmo 19. kroga proti ormoškemu Jeruzalemu, v primeru zmage bodo zasedli drugo mesto v ligi NLB.

Izbranci gostujočega trenerja Zorana Jovičića so z rutinsko predstavo strli odpor zadnjeuvrščenih Krčanov. Od prve do zadnje minute so bili v vodstvu. V prvi polovici tekme so največ vodili za sedem golov (19:12), v drugem pa za deset (28:18, 29:19).

V velenjski ekipi sta bila najbolj učinkovita Enej Slatinek Jovičić z desetimi in Urban Pipp s petimi goli, izkazal pa se je tudi vratar Emir Taletović s 15 obrambami. Pri gostiteljih je Alan Javor dosegel šest, Mitja Romih pa štiri gole.

Zasedba iz Krškega bo v prihodnjem krogu gostovala v Ribnici.

IZJAVI PO TEKMI

Mitja Romih, rokometaš RK Krško: "Vedeli smo, da bo tekma težka vendar smo šli v njo z mislijo na zmago, čeprav smo bili oslabljeni zaradi odsotnosti nekaterih igralcev. V prvem polčasu smo naredili malo preveč tehničnih napak ter zgrešili kakšno stoodstotno priložnost . Ekipa Velenja pa je dokazala, da so kvalitetnejša ekipa in so upravičeno pri vrhu lestvice."

David Miklavčič, direktor RK Gorenje Velenje: "Za gostujočo tekmo nepričakovano lahka zmaga. Ampak fantje so dali vse od sebe in na koncu je rezultat kakršen je. Vemo, da stanje na lestvici ne pomeni nič in moraš v gosteh dati vse in pokazati, da si boljši. To so danes naši fantje naredili in jim lahko samo čestitam."

RK RIKO RIBNICA - RK SVIŠ IVANČNA GORICA 33:30 (15:14)

Ljevar 9, Cimerman in Hrastnik po 6; Košir 7 (2), Tekavčič, Justin (3) in Marojević po 5.

STATISTIKA

Igralec tekme: Leon Ljevar (RD Riko Ribnica)

Ribničani so po dveh zaporednih porazih proti Trebanjcem in Škofjeločanom osvojili dvanajsti par točk v tej sezoni. Za zmago nad tekmeci iz Ivančne Gorice so se morali pošteno potruditi, njihov odpor so zlomili šele v drugi polovici tekme.

Izbranci domačega trenerja Boruta Mačka so si v začetku drugega polčasa priigrali štiri gole prednosti (18:14). V nadaljevanju so malce popustili, kar so gosti izkoristili in jim povsem zadihali za ovratnik (20:19).

V prelomnih trenutkih dvoboja so Ribničani zaigrali zelo bojevito, o čemer priča število izključitev - 18 minut na domači in 12 minut na gostujoči strani. V zadnjem delu dvoboja so povedli za pet golov (31:26), nato pa tekmo brez posebej stresnih trenutkov pripeljali do zmage.

V domači zasedbi je bil najbolj učinkovit Hrvat Leon Ljevar z devetimi goli, izkazal pa se je tudi njegov rojak v vratih Sandro Meštrić s 16 obrambami. V gostujoči je Domen Košir dosegel sedem zadetkov, vratar Jaka Glavan pa je zaustavil 11 strelov.

Zasedba iz Ribnice bo v prihodnjem krogu gostila Krško, ekipa iz Ivančne Gorice pa mariborski Branik.

IZJAVI PO TEKMI

Leon Ljevar, rokometaš RD Riko Ribnica: ''Za nami je težka tekma, kar smo tudi pričakovali, saj smo bili v seriji dveh visokih porazov. Kljub poškodbam in velikemu številu izključitev, menim, da smo zasluženo slavili.''

Jaka Glavan, rokometaš RK SVIŠ Ivančna Gorica: ''V Ribnico se je vedno lepo vrniti. Na tekmo smo se dobro pripravili in upali na presenečenje, bili blizu, a se žal na koncu ni izšlo. Pred nami je veliko pomembnejša tekma proti Mariboru, ki jo moramo dobiti.''

MRK KRKA - RD LL GROSIST SLOVAN 35:29 (19:14)

Knavs 9 (2), Majstorović 6 (2); Sanković 8, Tufegdžić (2) in Soršak po 6.

STATISTIKA

Igralec tekme: Tilen Kukman (MRK Krka)

Dolenjski rokometaši so brez posebnih težav dosegli trinajsto zmago v elitnem domačem ligaškem tekmovanju. Po njej so tudi zadržali visoko četrto mesto, medtem ko Ljubljančani ostajajo na 11. mestu v 14-članski ligi NLB.

Varovanci domačega trenerja Mirka Skoka so bili ta razred boljši, tekmecem iz slovenske prestolnice nikoli niso pogledali v hrbet. Z učinkovito predstavo v končnici prvega polčasa so se na veliki odmor odpravili s prednostjo petih golov (19:14), ki so jo v drugem več kot podvojili (27:16 in 28:17).

Gostitelji so sredi drugega polčasa malce popustili in Ljubljančanom dovolili, da so znižali na 22:28, v končnici pa so znova zaigrali resno in odgovorno ter zanesljivo zmagali.

V novomeški ekipi sta bila najbolj učinkovita Uroš Knavs z devetimi in Marko Majstorović s šestimi goli, izkazal pa se je tudi vratar Jure Blaževič z 12 obrambami. V ljubljanski zasedbi je Robert Sanković dosegel osem, Jaka Soršak in Aleksa Tufegdžić pa po šest zadetkov.

Novomeška ekipa bo v prihodnjem krogu gostovala v Dobovi.

IZJAVI PRED TEKMO

Mirko Skoko, trener MRK Krka: "V sredo smo imeli zelo težko tekmo proti ekipi Gorenja, kjer smo doživeli krut poraz. Danes pa smo ponovno dokazali, da smo zdržali in današnjo tekmo odigrali tako, kot je potrebno. Priložnost so dobili vsi igralci, sem pa z menjavami nekako skušal spočiti nekatere fante, da bi bili sveži za sredino tekmo proti Dobovi, saj je to za nas še ena od pomembnih tekem v ligi. Čestitam ekipi Slovana za borbeno igro, jim pa želim srečo v nadaljevanju prvenstva."

Darko Stojnić, rokometaš RD LL Grosist Slovan: “V prvem polčasu je bila naša igra še nekako sestavljena, v drugem delu pa se nikakor nismo mogli sestavit v obrambi. Čestitam domačinom za zmago.“

RK SLOVENJ GRADEC - RK DOBOVA 25:24 (14:11)

Cvetko 6 (2), Pelko, Bulovič in Kotar po 4; Šukić 10, Pintar 5 (1).

STATISTIKA

Igralec tekme: Rok Cvetko (RK Slovenj Gradec)

Korošci so v domačem obračunu proti Posavcem po hudem boju osvojili načrtovani točki in se utrdili na sredini razpredelnice, medtem ko osmoljence današnjega medsebojnega obračuna čaka še krčevit boj za ohranitev prvoligaškega statusa.

Tekmo so bolje pričeli izbranci gostujočega trenerja Damjana Radanovića, po njihovem vodstvu z 8:4 pa so se prebudili tudi domači rokometaši in kmalu izenačili na 9:9. V končnici prvega polčasa so zaigrali sijajno, po delnem izidu 3:0 so polovico tekme zaključili z vodstvom 14:11.

Varovanci domačega trenerja Ivana Vajdla so v drugem polčasu pokazali toplo-hladno predstavo, v napeti končnici pa so vendarle dosegli enajsto sezonsko zmago. Odločilni gol je v 58. minuti dosegel Miha Kotar, ko je povišal na 25:23, bojevitim Posavcem pa je nato zmanjkalo časa za morebiten preobrat.

Pri Slovenj Gradcu je bil najbolj učinkovit Rok Cvetko s šestimi, pri Dobovi pa Željko Šukić z desetimi goli.

Zasedba iz Slovenj Gradca bo v prihodnjem krogu gostovala v Trebnjem, ekipa iz Dobove pa bo gostila Krko.

IZJAVI PO TEKMI

David Svečko, rokometaš RK Slovenj Gradec: "Za nami je zelo težka tekma, mislim da je bila Dobova na začetku tekme bolj motiviran nasprotnik. Nato smo se v drugem delu prvega polčasa v obrambi zbrali in zdržali ta ritem. Sicer smo v drugem polčasu proti koncu malo popustili, ampak na srečo je bil naš ritem dovolj dober, da smo na koncu zasluženo zmagali."

Tilen Grobelnik, rokometaš RK Dobova: "Prvih petnajst minut smo zelo dobro odigrali, za tem je sledil manjši padec v drugem delu prvega polčasa. V garderobi smo se dogovorili, da moramo iti na polno, padci se vsekakor dogajajo. Res je da smo se na koncu približali na gol zaostanka, na koncu več športne sreče za Slovenjgradčane. Verjamem da je bila tekma vsaj toliko dobra za gledat, kot je bila za igrat."