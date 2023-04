Kristjani teden dni pred veliko nočjo obeležujejo cvetno nedeljo

2.4.2023 | 09:20

Katoličani danes obeležujejo cvetno nedeljo, s katero začenjajo neposredne priprave na veliko noč, največji krščanski praznik. Mnogi se bodo v cerkve odpravili z butarami, ki jih bodo duhovniki blagoslovili. V Vatikanu bo mašo z blagoslovom zelenja dopoldne vodil kardinal Leonardo Sandri, bogoslužja se bo udeležil tudi papež Frančišek.

Na cvetno nedeljo se kristjani spominjajo Jezusovega prihoda v Jeruzalem, ko so ga po zapisih iz Svetega pisma ob prihodu ljudje pozdravljali s palmovimi vejami. Po stari krščanski navadi, ki sega tja v 7. stoletje, zato verniki na cvetno nedeljo v cerkev k blagoslovu prinesejo oljčne veje in drugo zelenje, najpogosteje povezano v butare.

Po krščanski simboliki so palmove veje, s katerimi so ljudje ob prihodu v Jeruzalem pozdravljali Jezusa, znamenje zmagoslavja in kraljevanja. Predstavljajo tudi rodovitnost in življenje, oljka pa je simbol miru in sprave.

Papež Frančišek, ki je v soboto zapustil rimsko bolnišnico Gemelli, kjer je preživel tri noči na zdravljenju zaradi bronhitisa, bo danes predsedoval procesiji in maši na Trgu svetega Petra v Vatikanu, mašo pa bo vodil kardinal Leonardo Sandri, prodekan kardinalskega zbora.

Blagoslovi zelenja bodo potekali tudi po slovenskih cerkvah. Pri slovesnostih bodo prebirali svetopisemske odlomke o Jezusovi zadnji večerji, trpljenju in smrti, ki se jih posamično in bolj poglobljeno spominjajo na veliki četrtek, veliki petek in veliko soboto.

V Evangeličanski cerkvi pa danes končujejo post, s katerim so se pripravljali na veliko noč. Zelenja v Evangeličanski cerkvi ne blagoslavljajo, ga pa uporabljajo kot simbol.

Pravoslavni verniki, ki uporabljajo drugačen koledar, pa bodo cvetno nedeljo obeležili naslednjo nedeljo, 16. aprila.

STA; M. K.