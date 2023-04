FOTO: Velikonočni Ivankin sejem naznanil prihajajoče praznike

2.4.2023 | 12:00

Foto: Občina Ivančna Gorica; G. S.

Ivančna Gorica - Na Sokolski ulici v Ivančni Gorici je včeraj ponovno zaživel tradicionalni 14. Velikonočni Ivankin sejem, ki je tudi letos, kot sporočajo z občine, privabil številne obiskovalce. Poleg kulturno – zabavnega programa je predpraznični sejem ponudil bogato ponudbo na več kot 30 stojnicah, ki so večinoma naznanjale prihajajoče velikonočne praznike.

Tradicionalni velikonočni Ivankin sejem je osrednji pomladanski dogodek na ivanški tržnici in ima še daljšo tradicijo kot redna sobotna tržnica, ki jo je Občina Ivančna Gorica začela organizirati leta 2011. Na letošnjem velikonočnem sejmu so se na stojnicah predstavili Društvo podeželskih žena Ivanjščice, skupina Papirčkarice iz Doba, Center za krepitev zdravja iz ZD Ivančna Gorica, Ivankine spominčice, izdelovalec košar Franc Perko, ponudnika domačega dolenjskega bučnega olja, prikaz izdelave cvetnih butaric pa je izvajala Marjetka Meglen. Ni manjkala tudi bogata ponudba šunk in potic lokalnih pridelovalcev in kmetij.

Tudi letošnji Ivankin sejem so s svojim prihodom popestrili člani Turističnega društva Ivančna Gorica, ki so na »kulcah« pripeljali in na ogled postavili veliko maketo t. i. ivanškega petelina, kokoši, piščancev in velikonočne pirhe.

V kulturnem programu so se predstavili najmlajši iz Vrtca Ivančna Gorica, pevski zbor Osnovne šole Stična, Otroška folklorna skupina Vidovo, Moška vokalna skupina Lipa in Ženski pevski zbor Harmonija (z moško pomočjo).

V imenu organizatorjev tržnice je vse obiskovalce, nastopajoče in ponudnike pozdravil župan Dušan Strnad, ki je, kot še sporočajo z ivanške občine in kot smo že poročali tudi na našem portalu, naznanil izgradnjo nove tržnice v Ivančni Gorici še v letošnjem letu.

M. K.

