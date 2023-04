FOTO: Potice, pletenice, velikonočni žegen, postne jedi …

2.4.2023 | 10:50

Ob pogledu na velikonočne dobrote, ki so jih pripravile članice Društva podeželskih žena Dolenjske Toplice, je človek postal kar nekoliko lačen. (Foto: M. Ž.)

Poglede zbranih je pritegnila velika šunka v testu.

Lični izdelki sekcije ustvarjalk DU Dolenjske Toplice.

Kuharski mojster Peter Kotar je zbrane po odprtju razstave navdušil z alelujo.

Manjkale niso niti postne jedi.

Dolenjske Toplice - Teden dni pred veliko nočjo se mize v avli topliškega kulturno-kongresnega centra šibijo pod različnimi dobrotami, značilnimi za ta čas – poticami, pletenicami, kruhi, pirhi, šarklji, velikonočnim žegnom, postnimi jedmi …

Društvo podeželskih žena Dolenjske Toplice je namreč pripravilo tradicionalno, letos že 19. razstavo velikonočnih jedi, ki je zajemala domala vse jedi, ki so bile nekdaj in so še danes na naših mizah v postu in velikonočnih praznikih, predvsem pa na velikonočno nedeljo. Sekcija ustvarjalk pri topliškem društvu upokojencev je vse skupaj dopolnilo z razstavo ročnih del na temo velike noči.

»Danes nas tempo življenja sili, da je dan enak dnevu in nimamo časa za praznovanje. Naši predniki so ravnali drugače. In prav je, če jih pri tem posnemamo. Prazniki plemenitijo naše življenje, so nekakšen cvet na drevesu življenja. Posebno mesto imajo prav velikonočni prazniki, ki sovpadajo s prebujanjem narave in pomenijo zmago življenja nad smrtjo. Z razstavo poskušamo dati nekaj poudarkov, ki nas popeljejo skozi za skrivnostni čas,« je na včerajšnjem odprtju razstave dejala Metka Zupančič, ki je vodenje društva, v delovanje katerega je sicer vpeta že vrsto let, prevzela na letošnjem občnem zboru.

Razstavljene jedi je blagoslovil domači župnik Dušan Kožuh, nekaj pozdravnih besed je številnim zbranim namenil topliški podžupan Jure Filipovič, dogodek pa so z nastopili obogatili Miha in Mija Pavlin, Ilona Zupančič, otroci iz skupine Zlate ribice Vrtca Gumbek in seveda nepogrešljive ljudske pevke Rožce. Obiskovalcem so v pokušino ponudili nekoliko bogatejšo velikonočno juho alelujo, ki jo je pripravil kuharski mojster Peter Kotar, in prav vsi so bili mnenja, da je bila res odlična, topliški vinogradniki pa so poskrbeli, da nihče ni ostal žejen.

Včerajšnji dan so začeli z izdelavo butaric na župnijskem dvorišču, na ploščadi pred KKC so cel dan bile stojnice z domačimi dobrotami in drugimi izdelki, Zvonka Peterlin iz krajevne knjižnice je imela delavnico za otroke, članice društva podeželskih žena so pekle palačinke, pa tudi veliko hlebcev kuha iz skupno 35 kilogramov ajdove, bele in polnozrnate moke, ki so kot za med šli na društveni stojnici.

Na ogled tudi danes

Slastno razstavo, na ogled je od 10. do 15 ure, tudi danes spremlja zanimiv program – stojnice bodo na ploščadi od 13. do 17. ure, ob 15. uri pa se bo začelo peto ekipno tekmovanje v sekanju pirhov. Uro prej vabijo v Sitarjevo hišo na prikaz priprave pletenice in pletenega srca, ob 14.30 pa bo še delavnica za otroke, ki bodo oblikovali testo. Prodaja razstavljenih izdelkov bo od 15. ure dalje.

Tekst in foto: M. Ž.

