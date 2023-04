Preseljene štorklje gnezdo našle

2.4.2023 | 18:20

Štorklje so zaščitene ptice, ki veljajo za ogroženo vrsto.

Prenos gnezda so si mnogi domačini radi ogledali. (Foto: osebni arhiv)

Franci Gabrič

Novo mesto v vasi, kjer gnezdijo štorklje.

Dolenja Stara vas pri Šentjerneju - V Dolenji Stari vasi, ki sicer slovi po tradicionalnem blagoslovu konj ob Štefanovem, so ponosni tudi na štorklje, ki že skoraj tri desetletja domujejo pri njih. V veliko gnezdo na električnem drogu v bližini gostilne Luzar se je že vse od leta 1998 vsako leto vračal isti par.

Kako pa bo letos? V vasi namreč poteka obnova ceste in ostale infrastrukture, brnijo stroji in zaradi del so nedavno morali drog z gnezdom odstraniti. Vaščani so želeli ohraniti gnezdenje štorkelj, zato je bila potrebna selitev. To so previdno in z veliko spretnosti opravili izvajalci del, pomagali pa so tudi samostojni podjetnik Janez Kovačič z dvigalom ter Prevozništvo Črtalič z dvigalom Palfinger z. s hiabom. Gnezdo, težko preko dvesto kilogramov, s premerom več kot meter in pol, so prestavili na okrog sto metrov oddaljeno novo lokacijo znotraj vasi, kjer je tudi bolj mir.

Samec se že vrnil

A vseeno so se vaščani malce bali, da njihove štorklje zdaj spomladi, ko se bodo vrnile iz južnih krajev, svojega doma ne bodo našle. V teh dneh so k sreči z velikim veseljem opazili, da v preseljenem gnezdu že biva samec, ki pripravlja gnezdo na prihod svoje »žene«.

»Videl sem štorkljo, kako je letala nad našo hišo in v kljunčku nosila vejice in material, da bi si obnovila in dogradila gnezdo, ki pa ga na starem mestu ni našla. Tako je bilo nekaj časa, a potem je našla nedaleč stran svoje staro gnezdo in zdaj je vse v redu. Vesel sem, da smo v vasi ohranili štorklje, ker jih je res lepo opazovati. Saj pravijo, da simbolizirajo rodnost, življenje, skrbno starševstvo,» pove Franci Gabrič, ki ga srečamo z ženo pri spomladanskih opravilih okrog hiše.

Povprečna življenjska doba štorkelj znaša 35 let.

Že dvajset let prihajata iz Ljubljane v šentjernejski konec, kjer ima žena domačijo, zdaj, ko sta oba upokojena, pa bosta tu še raje. Franci še pove, da je pred desetletji na bližnjem travniku bilo enkrat vse belo čapelj, tudi to je bil lep pogled, pripomni.

Več o štorkljah na Dolenjskem, ki jih je tu preko 50 parov in predstavljajo petino nacionalne jate, o obročkanju, o selitvi v južne kraje, o težavah z gnezdi zaradi kabliranja, itd. pa si več preberite v tiskani izdaji Dolenjskega lista, ko o tem spregovori Andrej Hudoklin iz novomeške območne enote Zavoda za varstvo narave.

Besedilo in foto: L. Markelj