Poškodovana kolesarka

3.4.2023 | 07:00

Včeraj ob 15.35 je na cesti med naseljema Vrh pri Ljubnu in Mali Podljuben, občina Novo mesto, kolesarka padla in se poškodovala. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, poškodovano kolesarko s pomočjo nosil prenesli do reševalnega vozila in pomagali reševalcem pri njeni oskrbi. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano oskrbeli na kraju in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Kadilo se je iz motorja

Ob 22.25 so regijsko upravo za zaščito in reševanje obvestili, da na avtocesti med priključkoma Kronovo in Novo mesto vzhod v smeri Ljubljane gori osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto so na kraju ugotovili, da se je zaradi okvare turbine na motorju močno kadilo. Gasilci so zavarovali kraj ter preventivno pregledali vozilo. Na kraju je bil tudi dežurni delavec DARS-a.

Ponekod še sneg

Ob 19.51 je na območju Velike Gore, občina Ribnica, na makadamski gozdni cesti osebno vozilo zapeljalo v sneg in obtičalo. Gasilci PGD Ribnica so vozilo s pomočjo vitla izvlekli iz snega in udeležene varno pospremili v dolino.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČKA GORA 2 na izvodu betonski drog desno;

- od 7:30 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TANČA GORA 1;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAJER 1 na izvodu HANGERJI.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 7:00 do 8:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SLAMNA VAS;

- od 8:00 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA GORA PRI DRAŠIČIH;

- od 9:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAŠIČI;

- od 10:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA, izvod Radoši;

- od 11:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREG REVOLUCIJE, izvod 3. Marentičeva;

- od 12:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OTOK, Izvod Proti Kolpi;

- od 13:00 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP PRILOZJE, izvodi 1,2,3.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 9:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODTURN, izvod 2.PODTUREN.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEŠTOVCI;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLENOVIK;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Stara vina;

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠICA;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI GRAD 1975.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA MOKRONOG,

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOMILA,

- od 8:30 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VODALE,

- od 11:30 do 14:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAPLJA VAS,

- od 12:00 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LANŠPREŽ.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Narpelj, nizkonapetostno omrežje – Narpelj zgornje naselje (Alba) predvidoma med 8:00 in 14:00 uro; na področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško okolica) pa na območju TP Ravne Zdole, nizkonapetostno omrežje – Knez predvidoma med 8:00 in 12:00 uro.

M. K.