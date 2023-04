Popolna sanacija plazu na cesti Lončarjev Dol - Podvrh predraga, cesta vendarle odprta

3.4.2023 | 09:15

Foto: Občina Sevnica

Sevnica - Širše območje Lončarjevega Dola, Podvrha, Trnovca in Zabukovja ima izjemno nestabilno geološko sestavo tal, hkrati pa je zelo vodnato. Ob močnih padavinah se voda zadržuje v zemljini in ob presežkih povzroča zdrse zemljine oziroma plazove. Na območju Marofa je konec avgusta 2020 lokalno cesto Lončarjev Dol–Podvrh ob hujšem nalivu močno poškodoval plaz. Sanacija tega geološko zahtevnega območja poteka postopoma in skladno z zmožnostmi, pravijo na Občini Sevnica.

Po nastali škodi je občina plaz evidentirala v državni program sanacij po naravnih nesrečah in naročila izdelavo projektne dokumentacije. Ocenjena vrednost sanacije plazu je znašala 994 tisoč evrov, vključujoč davek na dodano vrednost. Sanacijo plazov, ki so klasificirani kot naravne nesreče, navadno sofinancira država. Skladno z navodili Ministrstva za okolje in prostor, Sektorja za zmanjševanje posledic naravnih nesreč, je v letu 2021 Občina Sevnica objavila javno naročilo za sanacijo plazu in pridobila več ponudb. Najugodnejša je bila ponudba podjetja CGP. v vrednosti 1.406.734 evrov brez davka, oziroma 1.716.215 evrov z davkom. Pri tovrstnih sanacijskih projektih občine poravnajo davek na dodano vrednost, pojasnjujejo v Sevnici.

Ministrstvo za okolje in prostor se je do ponudbe opredelilo in sicer tako, da lahko krije stroške v neto znesku ocenjene projektantske vrednosti, torej 814.579 evrov. Delež, ki bi ga morala iz svojega proračuna nameniti Občina Sevnica, je torej znašal 901.636 evrov.

Strošek previsok, opravili delno sanacijo

Strošek sanacije lokalne ceste Lončarjev Dol–Podvrh je bil previsok glede na proračunska sredstva, namenjena za sanacije lokalnih cest. Občina Sevnica je zato v sklopu rednega letnega vzdrževanja na tem območju opravila več posegov za delno sanacijo, s katerimi je zagotavljala ustrezno prevoznost ceste.

V začetku tega leta je po obilnem sneženju in močnih padavinah v Lončarjevem Dolu prišlo do izrazitih posedkov in do zdrsa celotnega cestišča s hribino. Cesta se je pogreznila za okoli meter in za okoli 1,5 metra zdrsnila v dolino. Zaradi tega je morala občina takoj pristopiti k izvedbi nujnih sanacijskih ukrepov, saj je to glavna cesta, preko katere krajani dostopajo do Podvrha, Trnovca, Zabukovja in drugih krajev.

Po strokovnem nasvetu projektanta in geologa je Komunala Sevnica zgradila večji zbirni jašek, iz jaška pa nato tri globinska rebra po sredini hribine na levo in desno stran. Globina drenažnih reber znaša 7 metrov, sanacija območja pa je bila izjemno zahtevna. Trajala je mesec dni, trenutno pa je cesta v makadamski obliki, saj se material še vedno poseda. Ob tovrstni geološki sestavi tal namreč tudi strokovno pripravljena projektna dokumentacija in primerna izvedba sanacije nista zagotovilo za dolgoročno rešitev, saj lahko teren ponovno zdrsne, opozarjajo na sevniški občini.

Vrednost sanacijskih del je znašala 116.629 evrov. V prihodnjih mesecih, ko je pričakovati tudi večje količine spomladanskih padavin, bodo, kot napovedujejo, podrobno spremljali stanje saniranega cestišča.

M. K.