Parkirišča - Novo mesto ni parkirni eldorado

3.4.2023 | 13:00

Peščeno parkirišče na Novem trgu z blizu 80 parkirnimi mesti bo mestne težave s parkiranjem reševalo le še letos, saj naj bi prihodnje leto tam že začeli graditi stanovanjsko-poslovni objekt, v katerem pa bo tudi garažna hiša. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Kot vsako regijsko središče ima tudi Novo mesto težave s parkiranjem, ki jih na obrobju starega mestnega jedra rešuje z dvema najetima peščenima parkiriščema pri nekdanjem hotelu Kandija in na Novem trgu, kar pa ne more biti dolgoročna rešitev, saj imajo tam investitorji svoje načrte. Trenutno na občini načrtujejo gradnjo novih parkirnih hiš nad Loko in pod Kapitljem.

Približno šeststo javnih parkirnih mest v upravljanju mestne občine komaj zadostuje potrebam mesta – V kratkem zaradi gradnje na Novem trgu in obnove tržnice sto parkirnih mest manj – Načrti nad Loko in pod Kapitljem

I. Vidmar