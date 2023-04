Rus s ponarejenim petstotakom; že zgodaj zjutraj pijan za volan

3.4.2023 | 11:15

Simbolna slika (Dreamstime)

V petek nekaj po 12. uri so bili policisti obveščeni, da naj bi na avtocestnem postajališču Smednik neznanec poskušal vnovčiti ponarejen bankovec za 500 evrov, nato pa se je s kraja odpeljal z osebnim avtomobilom. Okoli 13. ure so v Krškem policisti osumljenca izsledili, prijeli in mu zasegli ponarejen bankovec. 63-letnega državljana Rusije so pridržali in ga bodo s kazensko ovadbo zaradi kaznivega ponarejanja denarja privedli k preiskovalnemu sodniku.

Zgodaj zjutraj pijan in brez vozniške

Med kontrolo prometa v Boštanju so sevniški policisti v petek okoli 6. 30 ure ustavili voznika osebnega avtomobila Opel astra. 31-letni voznik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa 0,44 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Tudi v Brezju zasegli avto

Med kontrolo prometa v naselju Brezje so policisti PP Novo mesto včeraj ustavljali voznika osebnega avtomobila Renault clio, vendar je vožnjo nadaljeval do dvorišča, kjer je ustavil. Policisti so med postopkom ugotovili, da gre za 57-letnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomi in tatvine

V Dolenjem Maharovcu je med 30. 3. in 31. 3. nekdo vlomil v skladiščni zabojnik in ukradel več kosov orodja. Podjetje je oškodoval za okoli 8.000 evrov.

V noči na petek so neznanci vlomili v ograjen skladiščni prostor prodajalne v Mokronogu in odnesli 30 zavitkov bitumenskega traku.

V Sevnici je v noči na petek nekdo vlomil v dva avtomata z živili.

Z dvorišča gospodarskega objekta v naselju Čelevec je v noči na petek neznanec ukradel avtomobilsko prikolico za prevoz tovora. Lastnika je oškodoval za 900 evrov.

V kraju Blatno na območju PP Brežice je v petek med 7. in 12.30 nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi balkonska vrata vlomil v bivalni vikend ter ukradel zlat nakit, ročno uro in denar. Lastnika je oškodoval za okoli 9.000 evrov.

Na delovišču v Novem mestu so konec tedna neznanci vlomili v zabojnik in ukradli električno ročno orodje. Z vlomom in tatvino so povzročili za okoli 1.600 evrov škode.

V Šmarjeških Toplicah so v noči na nedeljo neznanci s strehe objekta potrgali dele bakrenih žlebov in povzročili za okoli 2.000 evrov škode.

Oba pridržali

Policiste PP Novo mesto so v petek okoli 21.30 poklicali na pomoč iz Šmihela, kjer naj bi se prepirala dva moška. 30-letna kršitelja se tudi po prihodu policistov nista pomirila, nadaljevala sta z vpitjem in žaljenjem, zato so obema odvzeli prostost in ju pridržali. Zaradi kršitev javnega reda in miru so jima izdali plačilni nalog.

Migranti

Policisti so med 31. 3. in 3. 4. na območju PP Brežice (Obrežje, Rigonce, Dobova, Loče, Jesenice na Dolenjskem, Čatež ob Savi, Sela pri Dobovi) izsledili in prijeli 46 državljanov Maroka, 37 državljanov Rusije, 35 državljanov Bangladeša, 17 državljanov Kube, 15 državljanov Pakistana, 14 državljanov Alžirije, deset državljanov Indije, devet državljanov Šrilanke, osem državljanov Nepala, sedem državljanov Sirije, pet državljanov Kitajske, pet državljanov Afganistana, štiri državljane Palestine, tri državljane Turčije, državljana Gvineje in državljana Kameruna.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 31. 3. in 3. 4. posredovali v 176. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 556 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 20 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila trem kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 35. kršitev javnega reda in miru in v Novem mestu pridržali dva kršitelja. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj povzročitve splošne nevarnosti, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešanih oseb in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.