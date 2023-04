Šmarješka cvičkarija in salamijada: Najboljši cviček Janeza Colnarja, šampion ocenjevanja sivi pinot letnik 2019 družine Cvelbar

3.4.2023 | 14:00

Družina Cvelbar se je veselila naziva šampiona ocenjevanja 2022! Levo šmarješki župan Marjan Hribar, desno Sandi Durič.

Matjaž Colnar je v imenu nečaka Janeza prevzel "banko", v kateri bo vse leto njihov najbolje ocenjeni cviček.

Prireditev so pripravili v gostilni Pri dediju.

Šmarjeta - V organizaciji Društva vinogradnikov Šmarjeta je konec tedna v Šmarjeti potekala tradicionalna šmarješka cvičkarija in 26. salamijada. V gostišču Pri dediju so se zbrali pridelovalci dobre vinske kapljice ter izdelovalci salam, saj so podelili priznanja najboljšim. Seveda so vina in salame lahko tudi okušali in se prepričali o njihovi kvaliteti.

Dve strokovni komisiji, ki sta ju vodila Ivanka Badovinac in Andrej Bajuk, sta imeli veliko zahtevnega dela, saj je v oceno prišlo kar 131 vzorcev vin. Največ je bilo seveda cvičkov PTP (32), sledi modra frankinja (30), dolenjsko belo (26).

Kot pravita oba predsednika, si bodo lanski vinski letnik zapomnili kot tistega, ko je trto oz. grozdje marsikje prizadela toča, pa tudi visoke temperature in suša. Skratka, letnik 2022 je bil zelo zahteven v vinogradu in kleti, in nekateri vinogradniki so vse zmogli bolje kot drugi, tako da so nekatera vina odlična, spet druga pa imajo pomanjkljivosti oz. celo bolezenska stanja. 24 odstotkov vzorcev so zato tudi izločili.

A vseeno gredo vsem vinogradnikom čestitke za trud in zahtevno delo, pravita Badovinčeva in Bajuk.

"Banko" bo spet nosil Colnar

Pri cvičku je najboljšo oceno in naziv šampion cvička prejel lanski kralj cvička na Tednu cvička v Novem mestu Janez Colnar (16,27), ki je znova dokazal, da spada med najboljše. Priznanje je prejel njegov stric Matjaž Colnar in po stari dobri navadi so mu v šmarješkem društvu oprtali na rame »banko«, za katero bo moral vse leto skrbeti, da bo na raznih prireditvah in dogodkih polna Colnarjevega dobrega cvička.

Zlato priznanje pri cvičku je šlo v roke Smiljanu Dečmanu (16,13), srebrno Petru Selaku (16,10) in Alexu Baniču Kerinu (15,93), ter bronasta priznanja družini Cvelbar (15,90), Izidorju Cvelbarju (15,90) idr.

Šampion ocenjevanja je postal sivi pinot letnik 2019, ocena 18,43, ki ga je v vinski gorici Mevce pridelala družina Cvelbar.

Pri dolenjskem rdečem je slavil Jože Podlogar z velikim zlatim priznanjem (17,00), pri žametni črnini družina Pirh (16,57) s srebrnim priznanjem, pri modri frankinji letnik 2019 in 2020 Janez Colnar (18,21 in 18,00), pri modri frankinji letnik 2021 Ana Cvelbar (17,61) ter letnik 2017 pa Anton Mlakar (17,70).

Najboljše dolenjsko belo je pridelal Roman Lužar in si z oceno 16,91 prislužil veliko zlato priznanje. Zlata priznanja so prejeli še: družina Cvelbar (16,87), Božidar Simončič (16,80) in Izidor Cvelbar (16,70). Pri laškem rizlingu je bil najboljši Janez Colnar – za letnik 2020 je prejel z oceno 18,40 celo veliko zlato priznanje.

Najboljši salamarji (v sredini): Marko Grivec, Marjan Ponikvar in Boštjan Žagar.

Blažka Ilovar je letošnja kandidatka DV Šmarjeta za cvičkovo princeso.

Omeniti velja še dve vrhunski penini, ki sta si prislužili zlato priznanje in sta po besedah stroke navdušili s sadnostjo in svežino: pridelala sta ju družina Cvelbar (18,17) in Jože Bovhan (18,01).

Pri salamah zmagal Marko Grivec



Sekcija salamarjev v okviru vinogradniškega društva je pripravila 26. šmarješko salamijado, na katero so v oceno prejeli 30 salam. Komisija, ki ji je predsedoval Drago Košak, spet ni imela lahkega dela, saj pohvali kvaliteto vseh.

A vseeno so glede na zunanji izgled, vonj, prerez, okus, itd., izbrali najboljše in malo slabše. Zmagovalec je postal Marko Grivec iz Brezja (ocena 54,9). Premagal je Marjana Ponikvarja iz Dolenjega Gradišča, čeprav je njegova salama dosegla isto število točk, a Grivčeva salama je bila boljšega okusa. 3. mesto je dosegel Boštjan Žagar iz Jagodnika (54,4), sledij pa Kmetija Fabjan iz Dolenjega Gradišča (54,4), Karl Udovč iz Velikih Poljan (54,3), Matjaž Peterlin z Vinjega Vrha (51,8), Andrej Košmrlj z Malega Slatnika (51,6), Ivan Vovk iz Mokronoga in DLSD Leskove (51,5) idr.

Predsednik DV Šmarjeta Sandi Durič je zadovoljen, da so odlično izpeljali društveno cvičkarijo in salamijado in upa, da bodo z dobrimi ocenami dokazali svoje dobro delo tudi na letošnjem 51. tednu cvička konec maja v Novem mestu. Lani so – kot rečeno – imeli kralja cvička, kar ni bilo prvič: Colnarjeva Janeza sta ta naziv prejela že trikrat (dvakrat oče in lani sin), enkrat je kralj cvička postal Marko Cvelbar. Šmarješko vinogradniško društvo pa je že imelo do sedaj tudi dve cvičkovi princesi: Sašo Jerele in Zdenko Mirtek, letos pa bodo poskušali srečo s kandidatko Blažko Ilovar.

L. Markelj, foto: Katja Udovč

