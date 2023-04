Srečen konec: Bora našli globoko v gozdu - obnemoglega, a živega

3.4.2023 | 14:10

Bor Razinger

Svojci od včeraj pogrešajo 19-letnega Bora Razingerja iz Mokronoga. Včeraj okoli 9.20 ure je odšel peš od doma neznano kam.

Bor je visok okoli 175 cm, vitke postave, ima modre oči in rjave, krajše pristrižene lase. Oblečen je bil v siva športna oblačila in jakno modre barve, obut v rjave pohodne čevlje.

Policisti so takoj po prejemu obvestila svojcev, da Bora pogrešajo, začeli iskalno akcijo, intenzivno ga iščejo na širšem območju Mokronoga. V pomoč pri iskanju je vključen tudi policijski helikopter.

Na Policijski upravi Novo mesto prosijo vse, ki bi pogrešanega opazili ali karkoli vedeli o njegovem izginotju, da to takoj sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080-1200.

Dodano ob 18. uri:

Na PU Novo mesto so preklicali iskanje pogrešanega Bora Razingerja. Nekaj po 17. uri so ga med obširno iskalno akcijo našli obnemoglega, globoko v gozdu v okolici Mokronoga. O najdbi so obvestili zaskrbljene svojce in ga predali zdravstvenemu osebju.

V uspešni iskalni akciji je sodelovalo več kot deset policistov, okoli petdeset gasilcev PGD z območja Mokronoga (Mokronog, Trebelno, Štatenberk in Velika Strmica) in vodniki reševalnih psov. Dopoldne so pogrešanega iskali tudi s pomočjo policijskega helikopterja.

M. K.

