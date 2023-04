Gorelo ostrešje cerkvenega zvonika - ožgano, a še stoji

3.4.2023 | 18:30

Danes ob 11.55 je ob cesti Črmošnjice - Komarna vas, občina Semič, gorelo ostrešje zvonika cerkve na Toplem vrhu. Gasilci PGD Črmošnjice, Semič, Kot-Brezje in Stranska vas so pogasili požar na ostrešju na višini okoli 15 metrov, ki je ožgano, vendar še stoji.

Vzrok požara in višino škode bodo raziskali policisti PU Novo mesto.

Prometna nesreča

Ob 10.41 sta na Drnovem, občina Krško, trčila dva avtomobila. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so ugotovili, da do iztekanja motornih tekočin ni prišlo in njihovo posredovanje ni bilo potrebno. V nesreči ni bilo poškodovanih oseb.

M. K.