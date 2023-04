V Krmelju naj bi dobili bivalno enoto za starejše

3.4.2023 | 19:00

Idejna rešitev za novo zgradbo (Foto: Rasto Božič/STA)

Krmelj -

Dom upokojencev in oskrbovancev iz Impoljce v Občini Sevnica namerava v Krmelju do leta 2026 zgraditi bivalno enoto za 16 varovancev. Naložbo so skupaj z davkom ocenili na nekaj več kot 3,4 milijona evrov, so navedli na današnji predstavitvi projekta pred prijavo na razpis ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Nadejajo se, da bodo od omenjenega razpisa dobili nekaj manj kot dva milijona evrov denarne podpore. Nekaj več kot 1,27 milijona evrov bo zagotovil omenjeni dom upokojencev, dobrih 190.000 evrov pa bo prispevala sevniška občina, je povedala direktorica doma Darja Cizelj.

Bivalno enoto za starejše od 65 let naj bi sicer po zrušitvi zdajšnje zastarele stanovanjske zgradbe zgradili na občinskem zemljišču, ki ga namerava občina ob ugodni rešitvi prijave na razpis prenesti državi. Gre za zemljišče, vredno nekaj manj kot 50.000 evrov. Občina naj bi poskrbela še za nekaj dodatnih ureditev, je dodal sevniški župan Srečko Ocvirk.

Po podatkih Mojce Sešlar s sevniške občinske uprave naj bi v primeru zagotovitve državnega sofinanciranja do decembra zagotovili gradbeno dovoljenje. Aprila prihodnje leto bi nato objavili razpis za gradnjo in to končali do leta 2026. Do uporabnega dovoljenja naj bi prišli do srede tega leta.

Za projekt imajo sicer vsa potrebna soglasja. Po zagotovilih predsednice krajevne skupnosti Krmelj Klementine Žvar pa projekt podpira oz. "se ga veseli" tudi lokalna skupnost.

Po načrtih naj bi šlo za enonadstropno gradnjo z mansardo, ki bo zgrajena z enako površino kot zdajšnje poslopje, s šestimi enoposteljnimi in petimi dvoposteljnimi sobami. Bivalno enota nameravajo nameniti predvsem oskrbi okoliških prebivalcev oz. prebivalcem iz Mirnske doline.

Nova energetsko varčna zgradba naj bi imela nekaj več kot 700 kvadratnih metrov neto uporabne površine. V enoti načrtujejo tudi prostor za izvajalce pomoči na domu, prostor za uvodne pogovore in za načrtovanje ter spremljanje dejavnosti.

V novi bivalni enoti bi izvajali tudi program medgeneracijskega povezovanja in skrbeli za program prostovoljstva. Nekaj več kot polovico energije naj bi dobili iz obnovljivih virov, na strehi pa naj bi namestili sočno elektrarno, so med drugim navedli na javni predstavitvi projekta.

Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca ima sicer tri enote in 340 zaposlenih. V enoti Impoljca imajo 305 mest, od teh 43 mest v ločenih bivalnih enotah na sevniškem območju. V Domu upokojencev Sevnica imajo dodatnih 95 mest in dnevno varstvo, ter v Domu upokojencev Brežice še 156 mest in dnevno varstvo.

STA; M. K.