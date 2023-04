Gradnja Športnega parka lepo napreduje

4.4.2023 | 10:20

Foto: Občina Ivančna Gorica; G. S.

Ivančna Gorica - Gradbena dela na območju bodočega Športnega parka Ivančna Gorica pri Vzgojno-izobraževalnem centru Ivančna Gorica lepo napredujejo in v skladu s časovnimi načrti, sporočajo z ivanške občine. Trenutno na gradbišču potekajo izkopi in priprava terena končnega platoja športnega parka. Med matičnim Vrtcem Ivančna Gorica in objektom Srednje šole Josipa Jurčiča pa so izvedeni priklopi na gospodarsko javno infrastrukturo, in sicer vodovod in kanalizacija, obenem je pa je izveden tudi nizko napetostni električni priključek.

V času gradnje je na območju šolskega centra nekoliko oviran dostop do vzgojno - izobraževalnih ustanov.

Osrednji športni rekreacijski center, ki bo zgrajen do letošnje jeseni, obsega izgradnjo dveh zunanjih športnih igrišč za nogomet, rokomet, košarko, odbojko in igrišči za tenis. Poskrbljeno bo tudi za kraljico športa – atletiko z 300 metrskim tekaškim krogom, 6 stezno 60 metrsko šprint tekališče in ostale atletske discipline (skok v daljino, met krogle, met vorteksa, skok v višino). Športni park bo vseboval tudi pokrito tribuno za 300 gledalcev, prostore za garderobo s tuš kabinami, manjši pisarniški objekt, otroška igrala in objekt za skladiščenje športne opreme. Celoten objekt bo ustrezno varnostno ograjen, še dodajajo na Občini Ivančna Gorica.

M. K.

Galerija