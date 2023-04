Novo parkirišče že na voljo

4.4.2023 | 12:45

Novo parkirišče v Krmelju (Foto: Bojan Kostevc)

Krmelj - V Krmelju so pred kratkim že asfaltirali novo parkirišče. To je že odprto in brezplačno za uporabo.

Parkirišče obsega 38 parkirnih mest, od tega sta dve mesti namenjeni za invalide. V spomladanskih mesecih so na tem območju v načrtu še hortikulturne ureditve in ureditev ustrezne signalizacije za označitev posameznih parkirnih mest, so sporočili s sevniške občine.

Z novim parkiriščem je središče kraja bolj urejeno, pridobitev pa doprinaša tudi k prometni varnosti, so prepričani na občini, saj je ob parkirišču državna cesta z razmeroma visoko frekvenco prometa.

M. K.