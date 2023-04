V Semiču trčila traktor in avto - dva reševali iz zvite pločevine

4.4.2023 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Sinoči ob 20.00 sta na Roški cesti v Semiču trčila traktor in osebno vozilo. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali in osvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulator na osebnem vozilu, s tehničnim posegom iz vozila rešili voznika in sopotnico ter pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so na kraju oskrbeli poškodovani osebi in ju odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Vojni ostanki na brežini Krke

Ob 15.30 je občan na brežini reke Krke v Rumanji vasi, občina Straža, našel letalsko kasetno bombo nemške izdelave in 9 kosov pehotnega streliva italijanske izdelave, vse ostanek II svetovne vojne. Nevarno najdbo so pirotehniki uničili na kraju ob prisotnosti policistov, ki so zavarovali območje.

Dimniški požar

Ob 18.22 je v naselju Prilipe, občina Brežice, gorelo v dimniški tuljavi stanovanjske hiše. Gasilci PGD Cerina so zavarovali kraj dogodka, nadzorovali izgorevanje in pregledali dimnik. Obveščene so bile pristojne službe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 7:30 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju prekinjena dobava el. energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TANČA GORA 2.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 7:00 do 8:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJCI, izvod 2,3,4;

- 8:00 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA SEMIČ, izvod šola;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREG REVOLUCIJE, izvod SO;

- od 9:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SMUK, izvod 2 in 3;

- od 10:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OSKORŠNICA, izvod Levo;

- od 11:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADNIK, izvod Praproče.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 9:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP K ROKU, izvod 3. PROTI ŠKRJANČAM;

- od 10:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMIHEL, izvod 1. HIŠE PRI TP;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BIRČNA VAS, izvod 4. SKS DESNO OD TP;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. CEROVEC, izvod 4. CEROVEC DESNO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo;

- od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. TOPLICE;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEJMIŠČE ŠENTJERNEJ 2002.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KUKENBERK, izvod 2. MUHABRAN – LAZI;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLANEC, izvod 6. GASILSKI DOM-ŠTIKERAJ.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH KAL,

- od 8:30 do 11:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRLJEVO VAS,

- od 11:30 do 14:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POŽARČE,

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SLEPŠEK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Brestanica trg, nizkonapetostno omrežje – Proti trgu med 8:00 in 13:00 uro, na območju TP Gornji Šentlenart med 11:30 in 14:00 uro, na območju TP Brestanica trg, nizkonapetostno omrežje – Proti trgu med 8:00 in 13:00 uro, na območju TP Tršlavec, nizkonapetostno omrežje – Žabkar in Roštohar med 8:00 in 13:00 uro, na območju TP Gornji Šentlenart med 11:30 in 14:00 uro, na območju TP Mokrice BS, nizkonapetostno omrežje – Smer Ribnik med 08:00 in 09:00 uro, na območju TP Jesenice na Dolenjskem, nizkonapetostno omrežje – Frigl preko ceste med 09:00 in 10:00 uro, na območju TP Zabukovje, nizkonapetostno omrežje – Zabukovje pa med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.