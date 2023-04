Košarkarji Krke dosegli rekordno število točk

4.4.2023 | 08:00

Foto: KK Krka

Podčetrtek - Košarkarji Krke so v 23. krogu lige Nova KBM premagali Terme Olimia s 117:93 (37:20, 65:42, 87:66).

* Dvorana Podčetrtek, gledalcev 100, sodniki: Pipan (Cerklje na Gorenjskem), Savić (Ljubljana), Rebeušek (Celje).

* Terme Olimia Podčetrtek: Muratović 1 (1:4), Kosič 6, Škorjanc 21 (4:5), Švigelj 9, Bizjak 9 (0:2), Struger 11 (3:5), Čebular 13 (2:4), Atanacković 20 (7:7), Tadić 3.

* Krka: Stergar 20 (5:5), Jančar Jarc 4 (2:2), Cerkvenik 11 (2:3), Stipčević 15 (4:4), Stavrov 17, Vucić 10 (2:3), Spasojević 17 (11:13), Špan 12 (2:4), Škedelj 8 (2:2), Bobnar 3.

* Prosti meti: Terme Olimia Podčetrtek 17:27, Krka 30:36.

* Met za tri točke: Terme Olimia Podčetrtek 10:32 (Škorjanc 3, Kosič 2, Bizjak, Tadić, Atanacković, Čebular, Švigelj), Krka 11:23 (Stipčević 3, Stavrov 3, Špan 2, Bobnar, Cerkvenik, Stergar).

* Osebne napake: Terme Olimia Podčetrtek 28, Krka 25.

* Pet osebnih: Čebular (34.).

Košarkarji Krke so uspešno opravili generalko pred zaključnim turnirjem regionalne lige Aba 2, ki bo od 12. do 16. aprila v Domžalah in na katerem imajo Novomeščani visoke ambicije. V Podčetrtku so premagali Terme Olimia s 117:93.

Krka je postavila klubski rekord sezone po številu doseženih točk. Z 52-odstotnim metom iz igre je dosegla 117 točk, kar je šest točk več, kot jih je dosegla novembra v Škofji Loki in kar je bil do včeraj tudi rekord lige Nova KBM v tej sezoni.

Varovanci trenerja Gašperja Okorna so bili razpoloženi in motivirani od prve minute. V uvodni četrtini so dosegli kar 37 točk in si s prednostjo 17 točk na stežaj odprli vrata do zmage.

Kar osem igralcev Krke je v statistiko vpisalo dvomestno število. Sedem po točkah, Miha Škedelj pa je ob osmih točkah zbral 10 skokov. Prvi strelec je bil Leon Stergar z 20 točkami, po 17 pa sta jih dosegla Andrej Stavrov in Radosav Spasojević.

Pri domačih sta bila najbolj učinkovita Gašper Škorjanc z 21 točkami in Simo Atanacković, ki jih je zbral 20.

Izjava po tekmi:



Gašper Okorn, trener Krke: »Moramo biti več kot zadovoljni s prikazanim. Mislim, da smo odigrali dobro tekmo. Pohvale igralcem, zaslužijo si. Od prve četrtine smo držali niti v svojih rokah in visoko prednost več kot suvereno zadržali. Ni lahko igrati, ko takoj povedeš z visoko razliko, a danes smo to zelo dobro zadržali. Z več stvarmi smo lahko zadovoljni, pri določenih stvareh, ki so se pokazale v 3. četrtini, pa imamo še rezerve, in prav na tem lahko gradimo za naprej.«

Krkaše sedaj čaka zaključni turnir 2. ABA lige v Domžalah, ki se bo začel v sredo. 12. 4., ko bo Krka ob 15.00 igrala s Sutjesko iz Nikšiča. Prihodnjo tekmo Lige Nova KBM pa bodo odigrali v sredo, 19. 4., ko v Novo mesto prihaja Šentjur.

* Izidi, 23. krog:

- sobota, 1. april:

Šentjur - LTH Castings 91:75 (22:21, 39:42, 67:63)

Ilirija - Hopsi Polzela 108:71 (26:22, 52:41, 84:58)

- ponedeljek, 3. april:

Terme Olimia - Krka 93:117 (20:37, 42:65, 66:87)

GGD Šenčur - Zlatorog 71:53 (22:11, 37:26, 54:41)

- torek, 4. april:

20.00 Rogaška - Helios Suns

* Lestvica:

1. Krka 23 19 4 1988:1700 42

2. Helios Suns 22 18 4 1932:1583 40

3. GGD Šenčur 23 14 9 1793:1687 37

4. Šentjur 23 12 11 1845:1836 35

5. Terme Olimia 23 11 12 1915:1915 34

6. Ilirija 23 10 13 1893:1926 33

7. Rogaška 22 10 12 1724:1818 32

8. LTH Castings 23 7 16 1754:1968 30

9. Hopsi Polzela 23 7 16 1738:1999 30

10. Zlatorog Laško 23 6 17 1653:1803 29

