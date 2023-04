FOTO: Dobrodelni koncert za gasilce z Velikega Kamna

4.4.2023 | 09:10

Fotografije: Natalija Vodopivec

Krško - V športni dvorani srednje šole v Krškem je v nedeljo potekal dobrodelni koncert, katerega izkupiček je šel za novo gasilsko cisterno PGD Veliki Kamen. Kot smo poročali, so namreč gasilci svojo prejšnjo cisterno izgubili v januarski nesreči, ko je po poledenelem in zasneženem cestišču zdrsnila in se skupaj s šestimi gasilci prevrnila. Dva sta bila pri tem težje poškodovana.

Na dobrodelnem koncertu so nastopili Big band Orkestra Slovenske vojske, Poskočni muzikanti, Ansambel Občutek, Kvartet Pušeljc, Slovenski zvoki, Ansambel Stil, Dejan Vunjak ter orientalska plesna skupina Femy. Povezovalec koncerta je bil Gasilec Sašo. Vsi nastopajoči so se odpovedali honorarjem nastopa.

Koncerta so se udeležili tudi minister za obrambo Marjan Šarec, župan MO Krško Janez Kerin, predsednik GZ Krško Sandi Lekše, poveljnik GZ Krško Borut Arh, predsednik PGD Veliki Kamen Gregor Sotošek in namestnik predsednika PGD Veliki Kamen Robert Kostevc.

Okvirna vrednost nove gasilske cisterne znaša 320 tisoč evrov. Gasilci z Velikega Kamna so se zavezali, da bodo sami zbrali kar 170 tisočakov. Do konca koncerta jim je uspelo zbrati že 45.770 evrov, za kar se iskreno zahvaljujejo vsakemu, ki je kakorkoli pripomogel k tej številki. Še vedno pa morajo zbrati malo manj kot 135 tisoč evrov in za pomoč naprošajo tako posameznike kot podjetja, ki to zmorejo.

Gasilcem z Velikega Kamna lahko pomagate s poslanim sporočilom s ključno besedo CISTERNA5 na 1919, ali pa z nakazilom na njihov TRR: SI56 6100 0000 5007 196.

Za vsak poslan SMS ali prispevek se vam že v naprej iz srca zahvaljujejo, sporoča predsednik PGD Veliki Kamen Gregor Sotošek.

M. K.

