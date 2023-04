Hudo poškodovana - po trčenju s traktorjem z brano voznik in potnica ostala ukleščena

Poročali smo že o sinočnji prometni nesreči z udeležbo traktorista in voznika osebnega avtomobila v Semiču, s PU Novo mesto danes sporočajo nekaj podrobnosti. Po prvih ugotovitvah je 37-letni voznik traktorja s pripetim traktorskim priključkom – brano, peljal po Roški cesti po klancu navzdol, iz nasprotne smeri pa je pripeljal 75-letni voznik osebnega avtomobila. Med srečanjem je slednji trčil v brano, saj traktorist, kot so ugotovili policisti, ni zagotovil zadostne bočne razdalje med svojim vozilom in avtom, s katerim se je srečeval. Voznik osebnega avtomobila in potnica sta po trčenju ostala ukleščena, iz vozila so ju rešili gasilci. Po podatkih iz bolnišnice sta oba utrpela hude telesne poškodbe. Policisti bodo zoper povzročitelja nesreče na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Padel voznika e-skiroja. Ta teden poostren nadzor

Včeraj okoli 16. ure je padel voznik e-skiroja na Šmihelskem mostu v Novem mestu. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je 16-letni voznik e-skiroja, ki je vozil po napačni strani, zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad skirojem, padel in se poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Zaradi kršitev bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Prav v tem tednu sicer policisti poostreno nadzirajo uporabo lahkih motornih vozil, kot so e-skiro, električno dvokolo in "segway". Med akcijo preverjajo, ali vozniki e-skirojev izpolnjujejo pogoje za udeležbo v prometu, uporabljajo dovoljene prometne površine in nosijo zaščitno čelado, ki je obvezna za vse voznike do dopolnjenega 18. leta starosti. Pozorni so tudi na prepovedano uporabo slušalk ali mobilnega telefona med vožnjo. Več o akciji Varno z e-skirojem v prometu tu.

Dva pijana brez vozniške

Policisti PP Šentjernej so med kontrolo prometa v Šentjerneju včeraj okoli 9. ure zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Mazda. 39-letni voznik je bil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,81 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Med kontrolo prometa na Andrijaničevi cesti so policisti PPP Novo mesto v minuli noči kontrolirali voznika Renault kangooja. 29-letni kršitelj je bil prav tako brez veljavnega vozniškega dovoljenja in tudi on je napihal - v litru izdihanega zraka je imel 0,43 miligrama alkohola. Avtomobil so zasegli, kršitelju izdali plačilni nalog in o vožnji brez veljavnega vozniškega dovoljenja seznanili sodišče.

Bakreni žlebovi in Fiat doblo. Ni jih več.

V noči na ponedeljek je v Mirni Peči nekdo s strehe objekta potrgal bakrene odtočne cevi in obrobe. Lastnika je oškodoval za okoli 1.000 evrov.

V minuli noči je s parkirnega prostora na Vajdovi ulici v Semiču nekdo ukradel osebni avtomobil Fiat doblo, rdeče barve, registrskih oznak NM ZR-936. Avtomobil je bil odklenjen, v njem pa kontaktni ključi.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Obrežje, Rigonce, Nova vas pri Mokricah, Bukošek, Loče, Dobova) izsledili in prijeli 27 državljanov Pakistana, 23 državljanov Bangladeša, 11 državljanov Kube, osem državljanov Rusije, tri državljane Irana, tri državljane Maroka, dva državljana Turčije in državljana Bolivije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 58. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 223 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami in devet nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru, obravnavali tatvine ter posredovali zaradi iskanja pogrešane osebe, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in nedovoljenih prehodov državne meje.

