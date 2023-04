V Novem mestu zaživel laboratorij za razširjeno resničnost

4.4.2023 | 14:30

Janez Povh (Fotografije: Rasto Božič/STA)

Novo mesto/Podbreznik - V najmlajšem slovenskem raziskovalnem zavodu, znanstveno-tehnološkem središču Rudolfovo v Novem mestu, so ob prvi obletnici delovanja danes uradno odprli laboratorij za razširjeno resničnost. Zanj so odšteli približno 100.000 evrov. Gre za zavodov drugi raziskovalni laboratorij, v prihodnjih dveh letih nameravajo vzpostaviti še dva.

Laboratorij LabX prinaša skupek visokotehnološke opreme za omenjeno področje. V laboratoriju to opremo predstavljajo, preučujejo in z njo v prvi vrsti izvajajo industrijske projekte, je pojasnil direktor Rudolfovega Janez Povh.

Nova raziskovalna infrastruktura se je pridružila t. i. laboratoriju za tovarne prihodnosti oz. Labtopu. V dveh še načrtovanih laboratorijih pa se bodo posvetili še drugim tehnološkim področjem, ki jih "prepoznavamo kot zanimiva," je dodal direktor.

V zavodu Rudolfovo se je sicer ob prvi obletnici delovanja danes začel 2. Znanstveno-tehnološki forum, ki bo potekal do vključno petka. Njegova tema je Digitalizacija v gospodarstvu - rešitve in izzivi.

Posvetili so se tudi dvema aktualnima vprašanjema, ki zadevata prihodnost Dolenjske in Slovenije nasploh. Gre za nujnost pospešenega in celovitejšega digitalnega prehoda v gospodarstvu ter za potrebo po odločnejšem vlaganju v znanost, ki je vzvod celostnega družbenega razvoja.

Forum, ki se ga udeležuje približno 80 udeležencev iz vse države, v središče postavlja digitalizacijo v gospodarstvu, med njegovimi predavatelji in razpravljavci so predstavniki slovenskih podjetij in ustanov. Poleg današnjega osrednjega dogajanja se bodo do petka zvrstile še druge prireditve s predstavitvijo dosežkov in načrtov te osrednje dolenjske znanstveno-raziskovalne ustanove, je nadaljeval Povh.

Danes so med drugim predstavili nekatere napredne rešitve v svetovnem okolju uspešnih podjetij. Te so namreč po navedbah zavoda obiskovalcem lahko zgled in spodbuda pri odločnejši podpori procesom digitalizacije v gospodarstvu ter drugih pomembnih razvojnih področjih. Posvetili se bodo še mladini in drugim predstavitvam.

Znanstveno-tehnološki forum Rudolfovo sicer nagovarja več ciljnih skupin, prvenstveno predstavnike območnega in gospodarstva na državni ravni, predstavnike izobraževalnih ustanov jugovzhodne Slovenije, lokalnih skupnosti, državnih organov in različnih medijev, je še navedel Povh.

Po njegovih navedbah zavod Rudolfovo leto po ustanovitvi zaposluje 27 ljudi, od teh je 18 polno zaposlenih. Število tako delno kot polno zaposlenih nameravajo po kadrovskem načrtu do konca leta podvojiti.

STA; M. K.