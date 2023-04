Prisluhnili bodo vsem, od kulturnih zavodov do občinstva

5.4.2023 | 07:15

Novomeški simfonični orkester (Foto: I. V.)

Novo mesto - Vodstvo Ministrstva za kulturo od sredine marca obiskuje vseh 12 regij po Sloveniji. Jugovzhodna Slovenija z Dolenjsko in Belo krajino pa je na vrsti danes, ko bo posvet v Novem mestu ob 14. uri v Dolenjskem muzeju, kjer bodo vodilni s kulturnega ministrstva in direktorata za razvoj kulturnih politik prisluhnili predlogom javnosti ter predstavili ključne točke novih smernic kulturne politike s ciljem skupnega oblikovanja kulturnega modela prihodnosti.

V delegaciji iz Ljubljane bodo državni sekretar mag. Marko Rusjan, svetovalka ministrice za kulturo Kim Komljanec, svetovalec ministrice za kulturo Peter Baroš, v.d. direktorice direktorata za razvoj kulturnih politik Tjaša Pureber ter vodja Sektorja za raziskave, razvoj in medpodročno povezovanje Tadej Meserko.

K pogovoru in predstavitvi mnenj vabijo vse deležnike v kulturi (samozaposlene in druge delavke in delavce v kulturi, javne zavode, nevladnike, ljubitelje, občinstvo), predstavnike občin (strokovne službe in odločevalce), razvojnih agencij in drugih resorjev. V prizadevanju po decentralizaciji si bo ministrstvo še posebej prizadevalo, da v to razpravo pritegne deležnike iz vse Slovenije, ki so bili do zdaj v teh procesih mnogokrat spregledani, so zapisali v vabilu na spletni strani ministrstva.

I. V.