Zagozdeno drevo pod mostom; na parkirišču zagorel avto

5.4.2023 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 18.15 je bilo pri naselju Potok, občina Straža, pod lesenim mostom čez reko Krko zagozdeno večje drevo. Gasilci PGD Vavta vas so drevo s pomočjo vitla potegnili na brežino.

Tudi gasili

Ob 22.30 je ob Mirnopeški cesti v Novem mestu gorel kup lesa, pripravljen za izdelavo sekancev. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so požar pogasili, zgorela pa je polovica od približno 200 kubičnih metrov materiala.

Ob 22.26 je v romskem naselju Kerinov Grm pri Krškem gorel mešani odpadni material. Ogenj so ob prisotnosti policistov pogasili gasilci PGE Krško.

Ob 19.25 je v Kočevju ob jezeru gorela suha trava. Gasilci PGD Kočevje so pogasili požar na površini 1400 kvadratnih metrov.

Na parkirišču zagorel avto

Ob 8.28 je na Cesti 2. grupe odredov v Ivančni Gorici na parkirišču zdravstvenega doma zagorelo osebno vozilo v predelu motorja. Požar so delno pogasili mimoidoči pred prihodom gasilcev PGD Ivančna Gorica in Stična, ki so nato požar dokončno pogasili, odklopili akumulator, posuli iztekle tekočine in pregledali okolico s termovizijsko kamero.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 9:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE RODINE, na izvodu Otavec;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROŽANC, na izvodu Rožanec desno.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAŠČA, izvod 3 Kašča.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVI LJUBEN2, izvod 3. SPODAJ DESNO;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP K ROKU, izvod 4. S.O. KRIŽIŠČE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOLSTI VRH;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEJMIŠČE ŠENTJERNEJ 2002;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA BRUSNICE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. KAL, izvod 2. VELIKI KAL;

- od 8:00 do 9:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RODINE PRI TREBNJEM, izvod 4. RODINE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MARTINJA VAS, nizkonapetostno omrežje Škarja.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Brezje, Bohor, Bohor Jablance, Likov vrh, Presladol, Zakov, Košeni vrh, Prižev dol, Brezje vas, Bohor Dobrava, Vajerji in Vrhe Bohor predvidoma med 7.30 in 14. uro ter na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Boštanj KZ predvidoma med 9.30 in 13. uro ter na območju TP Bazen Sevnica predvidoma med 14. in 17. uro.

M. K.