FOTO: Dobrodelni koncert za OŠ Ane Gale

5.4.2023 | 10:30

Sevnica - Učenke in učenci OŠ Ane Gale so ob pomoči učiteljic in mentorjev v sevniški kulturni dvorani pripravili prikupen plesno-glasbeni program za dobrodelni koncert. Zbrana sredstva bodo tradicionalno namenili šolskemu skladu.

Sicer v Sevnici gradijo novo OŠ Ane Gale, odprli jo bodo prihodnje leto. Več o tem, o delu šole in njenem poslanstvu, boste lahko prebrali v četrtkovi novi, tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Tu pa si lahko ogledate fotogalerijo omenjenega dobrodelnega koncerta ...

Foto: P. Perc

Galerija