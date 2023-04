Voznik tovornjaka napihal skoraj 1,5 promila; pijana žalila varnostnika

5.4.2023 | 11:40

Simbolna slika (Foto: arhiv DL; Policija)

Policisti PP Brežice so včeraj nekaj pred 16. uro na območju Čateža ob Savi zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika tovornega vozila in ugotovili, da ima 30-letni državljan Srbije v litru izdihanega zraka 0,63 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje, mu odvzeli vozniško dovoljenje in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pijana žalila varnostnika

Nekaj po 19. uri so policiste PP Krško poklicali na pomoč iz prodajalne v Krškem, kjer je ženska z nedostojnim vedenjem in žaljenjem varnostnika motila javni red in mir. 25-letna kršiteljica, ki je bila pod vplivom alkohola, se tudi po prihodu policistov ni pomirila in ni upoštevala ukazov, zato so zoper njo uporabili prisilna sredstva, jo obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev ji bodo izdali plačilni nalog.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Obrežje, Rigonce, Kapele, Dobova, Loče , Čatež ob Savi, Arto) izsledili in prijeli 25 državljanov Rusije, 18 državljanov Maroka, 12 državljanov Sirije, 11 državljanov Indije, deset državljanov Afganistana, šest državljanov Pakistana, pet državljanov Kube, štiri državljane Kitajske, štiri državljane Nepala, dva državljana Alžirije in dva državljana Šrilanke.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 69. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 241 klicev. Obravnavali so devet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 14. kršitev javnega reda in miru in v Krškem kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari in tatvin. Posredovali so zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.