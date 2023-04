Popri 2023 - v Novo mesto tokrat eno drugo in dve tretji mesti za podjetniške ideje mladih

5.4.2023 | 12:30

Najvišje iz naše regije so letos posegli študenti - ekipi Višje strokovne šole Grm Novo mesto - centra biotehnike in turizma je strokovna komisija za kunčje klobase in pečenice namenila drugo mesto.

Nova Gorica - Na finalu nacionalnega tekmovanja v podjetniških idejah mladih Popri, ki ga organizira Primorski tehnološki park, se je v Novi Gorici včeraj pomerilo 36 ekip oziroma 113 od skupno rekordnih 474 tekmovalcev. Najboljši letos prihajajo med osnovnošolci iz Nove Gorice, srednješolci iz Sežane, med študenti pa iz Ljubljane.

Dvajseta sezona Popri je bila rekordna, saj se je na tekmovanje prijavilo kar 40 odstotkov več mladih kot leto pred tem. 168 ekip iz vse Slovenije je ob podpori 116 mentorjev v 80 izobraževalnih ustanovah pripravilo poslovne modele za svoje ideje. Najboljših 116 se je prebilo čez regijske predizbore.

Tekmovanje se je v letošnji sezoni razvilo iz evropskega projekta, "v katerem smo si zadali cilj, da mladim omogočimo prvi stik s podjetništvom," je povedala direktorica Primorskega tehnološkega parka Tanja Kožuh. "Marsikdo ni verjel, da nam bo uspelo, ampak s predano ekipo se vse da," je dodala.

Popri povezuje izobraževalne ustanove z gospodarstvom. Pisne poslovne modele tekmovalcev je zato ocenjevalo 87 podjetnikov. Sklepno dejanje pa je bil "pitch" pred nacionalno komisijo.

Komisija je v vsaki kategoriji izbrala po tri najboljše ekipe. Tretjeuvrščene so prejele po 700 evrov, drugo uvrščene po 1300 evrov, zmagovalci pa po 2000 evrov iz nagradnega sklada, ki so ga zagotovili soorganizatorji tekmovanja - ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Spirit Slovenija in Slovenski podjetniški sklad. Vse v finale uvrščene ekipe so že v predizborih prejele vsaka po 500 evrov za izboljšanje poslovne ideje in dodatno mentorsko pomoč.

Popri odpirajo tudi vrata v svet, saj prvouvrščeni študenti in dijaki sodelujejo tudi na Popri International EUSAIR Youth, ki bo letos 23. in 24. maja v Sarajevu, prve tri dijaške ekipe pa tudi na Genius Olympiad v ZDA. Prvi tri najbolje uvrščene ekipe med osnovnošolci bodo poleg denarne nagrade odpotovale še na strokovno ekskurzijo v Tehniški muzej na Dunaj.

V kategoriji osnovnih šol je komisija prvo mesto prisodila ekipi Osnovne šole Milojke Štrukelj iz Nove Gorice za Paličnjak, oporno palico za rastline, ki tudi zaliva. Drugo mesto je pripadlo ekipi Osnovne šole Ormož za projekt Smart-bin, tretje mesto pa ekipi Osnovne šole Grm Novo mesto za projekt GO2GETHER.

Med srednješolci so največ glasov komisije prejeli dijaki iz Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana za Hit-Hot, poseben projekt za naročanje, plačevanje in prevzemanje šolskih malic brez čakanja. Drugo mesto so pripisali ekipi Šolskega centra Velenje za projekt BacTerra, tretje pa dijaki Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije Novo mesto za projekt Razkužila z navdihom.

Med študenti oziroma mladimi do 29 let je zmagal Lovro Rakar iz Inštituta in akademije za multimedije, Višje šole za multimedije v Ljubljani za projekt OnStage, naprave v multimedijskih studijih. Drugo mesto je komisija prisodila ekipi Višje strokovne šole Grm Novo mesto - centra biotehnike in turizma za kunčje klobase in pečenice, tretje pa Tadeju Enciju za startno lučko.

STA; M. K.

Foto: USZS

