Občine v dolgovih: Zadolženost je lahko dobra

5.4.2023 | 13:20

Novomeška občina se je v zadnjih letih lotila številnih velikih projektov – od prenove Glavnega trga do gradnje mostov, dvorane in bazena v Češči vasi (na sliki). (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Beseda zadolženost ima precej slabšalen prizvok, a ne pomeni vedno nekaj slabega, menijo župani nekaterih najbolj zadolženih občin iz Dolenjske, Posavja in iz Bele krajine. Pomembnejši je namen zadolžitve in to, kaj skupnost z njim pridobi. Na območju jugovzhodne Slovenije so bile po merilu zadolženosti na prebivalca po podatkih s konca lanskega leta najbolj zadolžene občine Kostel, Dobrepolje in Kočevje, najmanj pa Straža in Novo mesto.

Najbolj zadolžene občine so Kostel, Dobrepolje, Kočevje in Črnomelj, najmanj Ivančna Gorica, Straža in Novo mesto – Včasih se je treba zadolžiti, da prideš do šole, vrtca in kanalizacije

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

I. Vidmar