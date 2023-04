Gibanje Svoboda Črnomelj proti podražitvi vrtcev

5.4.2023 | 18:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Črnomelj - Jutri se bodo na svoji redni seji zbrali črnomaljski občinski svetniki in na predlaganem dnevnem redu je tudi povišanje cen vrtcev. Te bi bile (odvisno od programa) višje za 20 do 35 odstotkov. Nad predlaganimi podražitvami so bili, kot pravijo, neprijetno presenečeni v svetniški skupini Gibanja Svoboda. Menijo, da je predlog nesprejemljiv, saj nove cene močno presegajo tako dvig inflacije kot povišanje dela plač javnih uslužbencev, ki gre v breme občin.

''Določanje cen vrtcev je v izključni pristojnosti občin, zato je potrebno spomniti, da je država za letošnje leto občinam dvignila povprečnine kar za 53 evrov na prebivalca prav zato, da bi omilila učinke inflacije zaradi draženja energentov in drugih dobrin ter povišanja plač dela javnih uslužbencev. V Gibanju Svoboda menimo, da predlagane podražitve vrtcev jasno kažejo zanemarjanje področja predšolske vzgoje v preteklih letih, hkrati pa so pretirano prelaganje bremena na ramena staršev,'' so v sporočilu za javnost zapisali črnomaljski občinski svetniki Gibanja Svoboda. Ker omenjeni podražitvi nasprotujejo, bodo jutri predlagali umik točke z dnevnega reda seje, občinski upravi pa predlagali, da poišče notranje rezerve, ki bodo omogočile mladim družinam nižje stroške vrtcev.

''Za Gibanje Svoboda vlaganja v razvoj ne pomenijo zgolj vlaganj v zidove in infrastrukturo, temveč predvsem vlaganja v ljudi. Mlade družine si to gotovo zaslužijo. Upamo, da bodo tudi druge svetniške skupine v občinskem svetu Občine Črnomelj prepoznale pomen ustvarjanja ustreznih pogojev za kakovostno življenje mladih družin v Črnomlju in naš predlog podprle,'' so še zapisali v sporočilu za javnost.

Na Občini Črnomelj ob predlaganem sprejetju nove ekonomske cene vrtcev ocenjujejo, da bo občina, glede na trenutno veljavno ceno vrtca, iz proračuna mesečno plačevala 35.000 evrov več, razliko v višini 22.250 evrov pa bodo pokrili starši oz. pristojno ministrstvo za vsakega drugega ali več otrok iz iste družine.

Kot so še zapisali v gradivu za občinsko sejo, bi nesprejetje sklepa o povišanju cen programov vrtcev pomenilo, da bi morala občina iz svojega proračuna mesečno zagotavljati dobrih 57.000 evrov več sredstev, kar na letni ravni znaša 687.456 evrov.

Primerjava trenutno veljavnih in predlaganih novih cen vrtcev je spodaj v priponki.

M. K.