FOTO: Na Ljubljanski ogenj uničil avto

5.4.2023 | 18:30

Foto: PGD Kamence ...

... in Radio Krka (tudi spodaj v fotogaleriji)

Novo mesto - Danes dopoldne ob 10.17 je na Ljubljanski cesti v Novem mestu na parkirišču trgovskega centra (BTC City) zagorelo v predelu motorja osebnega vozila. Požar so pričeli gasiti mimoidoči, gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence pa so ga dokončno pogasili, nevtralizirali razlite motorne tekočine ter vozilo pregledali s termovizijsko kamero.

Avto je uničen.

M. K.

Galerija