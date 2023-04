Prepoved avtomobilov na bencin in dizel - kaj to pomeni za Akrapoviča?

Ivančna Gorica - Podjetje Akrapovič je ob nadaljnji rasti povpraševanja tudi lani ustvarilo višje prihodke in dobiček. Zaradi sprememb v industriji, ki jih prinašata elektrifikacija motorjev in zeleni prehod, ne pričakujejo posebnih pretresov. Glede letošnjih poslovnih rezultatov so tako optimistični, pri čemer med drugim izpostavljajo umirjanje rasti stroškov.

V 12 letih se lahko še kaj spremeni

Pozornost avtomobilske industrije je bila v zadnjih tednih usmerjena v Bruselj, kjer so članice EU potrdile uredbo, s katero bo od leta 2035 prepovedana prodaja novih vozil z motorjem z notranjim zgorevanjem. Še naprej bo sicer dovoljena prodaja tovrstnih vozil pod pogojem, da jih bodo poganjala sintetična goriva.

V podjetju Akrapovič ocenjujejo, da prepoved ne bo bistveno vplivala na njihovo poslovanje. Njihov glavni segment so namreč izpušni sistemi in dodatki za motocikle, kjer je stopnja elektrifikacije v primerjavi z avtomobilsko industrijo po njihovih besedah zanemarljiva, poleg tega pa novi predpisi za ta segment vozil ne veljajo.

Na avtomobilskem področju so nišni ponudnik izpušnih sistemov iz lahkega titana in dodatkov za avtomobile, saj se osredotočajo na zmogljivejše različice, ki jih proizvajalci ne izdelujejo v velikih količinah, so pojasnili. Takšne različice avtomobilov bodo po njihovih pričakovanj v prodaji tudi po letu 2035. "Za obdobje po letu 2035 namreč predvidevajo izjeme, kot so vozila, ki bodo uporabljala ogljično nevtralna goriva, proizvajalci, ki proizvedejo manj kot tisoč novih vozil na leto, pa bodo, kot razumemo napoved, še naprej izvzeti," so izpostavili.

Če bi se razmere na tem področju zanje vendarle zaostrile, pa kot eno od možnosti izpostavljajo tudi okrepitev prisotnosti na trgih zunaj EU. Že nekaj let si prizadevajo tudi diverzificirati prodajno paleto in se širiti v druge segmente, kar še zlasti velja za enoto livarne.

Kot so dodali, je do uveljavitve uredbe še 12 let, "v tem času pa se stvari lahko spremenijo". "Evropska komisija že zdaj napoveduje dodaten pregled ogljično nevtralnih goriv v letu 2026, ki bi lahko zajel dodaten nabor hitro razvijajočega se področja ogljično nevtralnih goriv za motorje z notranjim zgorevanjem," so zapisali.

Dragi energenti in materiali

Številni podjetniki se še vedno ubadajo z visokimi stroški poslovanja, predvsem zaradi dragih energentov in materialov. Tudi Akrapovič trend povečevanja stroškov še zaznava, čeprav se razmere na nekaterih področjih po njihovih ocenah umirjajo.

"Stroški elektrike bodo v letu 2023 na podobnih ravneh kot v letu 2022, vendar so še vedno nekajkrat višji kot v preteklih letih. Ob električni energiji opažamo precejšnje povišanje stroškov tudi na področju osnovnih materialov, kot so ogljikova vlakna in titan, pri čemer je pri titanu za nekaj deset odstotkov višja cena na trgu rezultat povečanega povpraševanja s strani vojaške industrije," so navedli.

Stroške se trudijo obvladovati z "optimizacijo procesov v podjetju, iskanjem rezerv in prilagajanjem cen nekaterih izdelkov".

Lani so sicer zabeležili 23-odstotno rast prihodkov, kar je po njihovih besedah tako posledica rasti povpraševanja kot tudi dviga cen izdelkov. Dobiček se je ob višjih stroških po nerevidiranih podatkih povečal za 20 odstotkov.

"Rast cen iz leta 2022 bo pozitivno vplivala tudi na dobičkonosnost podjetja v letu 2023, saj se je velik del rasti cen zgodil proti koncu leta in bodo pravi učinki vidni šele letos," so zapisali.

Za letos tako načrtujejo nekaj več kot 15-odstotno rast prihodkov, podobno pričakujejo tudi glede dobička. V drugi polovici leta, ko se bodo iztekle dolgoročne pogodbe za nabavo titana, namreč pričakujejo višjo rast cen te zanje najpomembnejše surovine.

Gradijo v Črnomlju

Podjetje trenutno gradi novo proizvodno halo v poslovni enoti Črnomelj. Vlagajo tudi v nove stroje in opremo, s čimer nameravajo med drugim nadgraditi razvojne zmogljivosti.

Konec letošnjega februarja je bilo v podjetju zaposlenih 1806 ljudi. Lani so kar precej zaposlovali, podobno velja za letos. "Pričakujemo, da bo dinamika zaposlovanja v prihodnje prilagojena rasti poslovanja družbe," so pojasnili.

Eden od nedavnih dosežkov podjetja je tudi sklenitev tehničnega partnerstva z moštvom Honde v najvišjem razredu svetovnega prvenstva v motociklizmu MotoGP. S podjetjem Honda Racing Corporation so se dogovorili za večletno sodelovanje, v sklopu katerega je Akrapovič uradni dobavitelj izpušnih sistemov. Kot so pojasnili, bodo izpušni sistem v okviru sodelovanja še izpopolnjevali.

