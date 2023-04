Gasilci nad avto, travo in vrata

6.4.2023 | 07:00

Grmičevje in podrast so včeraj gasili tudi ob Prapreški poti na Otočcu (Foto: PGD Otočec)

Ob Mirnopeški cesti v Novem mestu pa je, kot smo poročali, v torek gorel kup lesa, pripravljen za izdelavo sekancev. (Foto: PGD Kamence)

Sinoči ob 23.39 se je na avtocesti med izvozom Novo mesto vzhod in počivališčem Starine zaradi okvare motorja kadilo iz osebnega vozila. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator ter posuli in očistili razlite motorne tekočine. Dežurni delavci DARS-a so zavarovali kraj dogodka, očistili cestišče in poskrbeli za odstranitev okvarjenega vozila.

Gasili grmičevje in podrast

Ob 18.20 je ob Prapreški poti na Otočcu, občina Novo mesto, gorelo grmičevje s podrastjo. Požar so na površini 500 kvadratnih metrov pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec.

Vse skupaj se je ob 21.09 ponovilo ob Mirnopeški cesti v Novem mestu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov.

Dimniški požar

Ob 13.21 so na Ljubljanski cesti v Kočevju gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Kočevje so goreče saje pogasili, prezračili in pregledali prostore ter stanovalcem odsvetovali nadaljnjo kurjenje do prihoda dimnikarske službe.

Pomoč gasilcev v bloku

Ob 20.37 so na Kandijski cesti v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto, ob prisotnosti lastnika, s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA LOKA na izvodu GRAJSKE NJIVE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZALOG, izvod 4.ČRPALIŠČE LOKE-LAVRIČ;

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRIB PRI OREHKU izvod 2.ZIDANICE;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. GLOBODOL, izvod 1.VAS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BELA CERKEV;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SPAR ŠJ.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOBNIK.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo med 8:00 in 14:00 prekinjena dobava električne energije na območju TP Mirna Roje 3, nizkonapetostno omrežje – Kramar.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica med 8. in 14. uro na območju TP Gorenji Leskovec, nizkonapetostno omrežje – Leskovec – Urbanč, med 9. in 14. uro na območju TP Breg Dobje, nizkonapetostno omrežje – Smer Sevnica in med 8. in 14. uro na območju TP Sevnica Klavniška, nizkonapetostno omrežje – Pinoza; na področju nadzorništva Brežice pa med 8.30 in 12. uro na območju TP Brezje Ponikve, nizkonapetostno omrežje – Ponikve.

M. K.