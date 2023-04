Krkaši iz Dobove odnesli celo kožo

6.4.2023 | 07:30

Dobova - Rokometaši Krke so v tekmi 21. kroga lige NLB tesno premagali Dobovo s 24:23 (11:12).

* Športna dvorana, sodnika: Kavalar, Nahtigal.

* Dobova: Grudnik, J. Mlakar, Bogovič, Glogovšek 1, Dizdar 1, Luzar, Pintar 4 (2), Šukić 5, Latković 2, Mladkovič 1, K. Mlakar 1, Ferenčak 1, Kozolić, Tajnik 3, Grobelnik, Nešić 4.

* Krka: Rauh, Brajer, Blaževič, Bradeško 1, Avsec 1, Majstorović 2 (1), Grojzdek, Knavs 9 (3), Vukić 1, Stanojević 5, Rašo 1, Nosan 1, Kukman 2, Windischer, Matko 1.

* Sedemmetrovke: Dobova 2 (1), Krka 4 (4).

* Izključitve: Dobova 10, Krka 8 minut.

* Rdeč karton: /

Dobova, ki je včerajšnjo o tekmo začela kot 12. ekipa lige, je bila v prejšnjem krogu blizu presenečenju in nazadnje tesno izgubila s Slovenj Gradcem. Včeraj jo je v boju za obstanek čakala nova težka naloga, saj je v goste prišla četrtouvrščena Krka. Na koncu so domači doživeli poraz, a so bili vse do zadnje minute v igri za vsaj točko.

Začetek je bil za domače spodbuden. Večji del prvega polčasa so vodili, največ za dva gola (6:4, 11:9), ob polčasu so imeli še gol naskoka.

Krka je na plin stopila šele v zadnjem delu tekme. Dobova je namreč vse do izida 18:17 bodisi vodila ali pa je bil izid izenačen. Potem pa je Krka prišla do tesnega vodstva (22:20), ki ga je zadržala do konca. V zadnji minuti je Uroš Knavs, z devetimi goli najboljši strelec gostov, z zadetkom za 24:22 poskrbel za dokončno potrditev zmage, domačim je v zadnjem napadu uspelo le še kozmetično zmanjšati zaostanek.

Pri domačih je največ golov, pet, dosegel Željko Šukić.

Izjavi po tekmi:

Ignjat Nešić, igralec RK Dobova: »Tekma je bila izjemno težka, vemo, da je Krka izjemno kakovostna ekipa, kar kaže tudi njihov položaj na lestvici. Vemo, da so kandidati za Evropo, to so pokazali tudi na parketu, kjer so v ospredje prišle predvsem izkušnja in dobra forma.«

Dino Rašo, igralec MRK Krka: »Za nami je naporen cikel tekem sreda-sobota, kar se je mogoče tudi poznalo na današnji tekmi. Na koncu smo stisnili zobe in dokazali, da imamo kljub zgoščenemu ritmu tekem še nekaj energije. Vesel sem za zmago in nove točke, čestitam pa tudi ekipi Dobove za korektno in borbeno igro.«

V naslednjem krogu bo Krka 14. aprila gostila Trimo Trebnje, Dobova bo dan pozneje gostovala pri Ormožanih.

* Izidi, 21. krog:

- sreda, 5. april:

Dobova - Krka 23:24 (12:11)

- petek, 7. april:

18.00 Koper - Gorenje Velenje

18.30 Riko Ribnica - Krško

19.00 Trimo Trebnje - Slovenj Gradec

- sobota, 8. april:

18.30 LL Grosist SLovan - Jeruzalem Ormož

19.00 Sviš Ivančna Gorica - Maribor Branik

20.00 Urbanscape Loka - Celje Pivovarna Laško

* Lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 20 19 0 1 658:533 38

2. Trimo Trebnje 20 17 0 3 651:513 34

3. Gorenje Velenje 19 16 1 2 599:494 33

4. Krka 21 14 0 7 619:568 28

5. Riko Ribnica 20 12 1 7 593:589 25

6. Slovenj Gradec 20 11 2 7 572:566 24

7. Koper 20 8 2 10 565:536 18

8. Urbanscape Loka 19 6 4 9 509:535 16

9. Jeruzalem Ormož 19 6 2 11 500:560 14

10. Sviš Ivančna Gorica 20 4 5 11 515:588 13

11. LL Grosist Slovan 20 5 2 13 568:630 12

12. Dobova 20 4 1 15 500:577 9

13. Maribor 20 2 3 15 507:569 7

14. Krško 20 2 3 15 518:616 7

