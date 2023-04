Katoličani po 40-dnevnem postu začenjajo velikonočno tridnevje

6.4.2023 | 08:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Za katoliške vernike se danes zvečer končuje 40-dnevni post, ki so ga začeli s pepelnico, in začenja velikonočno tridnevje, ki bo vrhunec doseglo na veliko noč v nedeljo. Na veliki četrtek dopoldne škofje darujejo krizmene maše, pri večernih mašah pa duhovniki vernikom simbolično umijejo noge kot znak služenja in ponižnosti.

Na krizmenih mašah škofje posvetijo oljčno olje v sveto krizmo, ki jo nato čez leto uporabljajo pri krstu, birmi, mašniškem posvečenju ter posvetitvi oltarjev ali cerkva, duhovniki pa kot znak medsebojne povezanosti in povezanosti s Cerkvijo obnovijo duhovniške zaobljube.

Pri večernih mašah se spominjajo Jezusove zadnje večerje z apostoli oz. postavitve evharistije in mašniškega posvečenja. Obnovijo tudi obred, ko je Jezus svojim učencem umil noge. Duhovniki pri tem simbolično umijejo noge izbranim vernikom kot znak služenja in ponižnosti.

Predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje bo imel krizmeno mašo ob 9. uri v novomeški stolnici. Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore bo krizmeno mašo daroval prav tako ob 9. uri v ljubljanski stolnici, mariborski nadškof Alojzij Cvikl pa v mariborski stolni cerkvi ob 10. uri.

V Vatikanu bo dopoldne v baziliki svetega Petra potekala krizmena maša, popolne pa bo papež Frančišek obiskal zapor za mladoletne Casal del Marmo, kjer bo daroval mašo, v okviru katere bo potekal tradicionalni obred umivanja nog.

Pri evangeličanih, ki veliko noč praznujejo na isti dan kot katoličani, na veliki četrtek ne pripravljajo bogoslužij, saj evharistijo razumejo bolj na simbolni ravni. Pravoslavni verniki pa bodo letos veliko noč zaradi uporabe drugačnega koledarja praznovali 16. aprila.

STA; M. K.