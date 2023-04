Odločitev je padla – ne lesen ali jeklen, nov Resslov most bo betonski

Začasen pontonski most čez reko Krko v Mršeči vasi krajani uporabljajo že osem let.

Sinočnje glasovanje kaže na jasen rezultat.

Jernej Maher in dr. Viktor Markelj sinoči med šentjernejskimi občinskimi svetniki

Šentjernejski občinski svetniki so se odločili za betonski most.

Jernej Maher

Takole je nekoč izgledal lesen most v Mršeči vasi.

Šentjernej, Mršeča vas - Sinoči so šentjernejski občinski svetniki s 16 glasovi za in enim proti podprli betonsko varianto izgradnje novega mostu čez reko Krko v Mršeči vasi.

To ne bi bila nič tako posebna novica, če ne bi od odstranitve starega lesenega in dotrajanega mostu minevalo že deveto leto, vmes pa so bile večkratne razprave in odločanja, kakšen most si tamkajšnji krajani želijo, tudi nekakšen mini referendum med krajani so opravili in ti so se odločili za betonskega. Vse je nato stalo, a potem je leta 2019 je padla odločitev za jeklenega in občina Šentjernej je z novim, sedanjim županom Jožetom Simončičem želela uresničiti ta sklep takratnega občinskega sveta.

A na lanskih dveh javnih razpisih za izvedbo del se je izkazalo, da bi takšna izvedba stala 4,5 milijona evrov, kar pa za občino ni sprejemljivo. Most bo na občinski cesti, denar bo zelo verjetno morala zagotoviti le občina, drugih virov ne bo.

Zato so se, kot pravi župan Jože Simončič, odločili, da vse aktualne podatke zbere izkušen biro, to je bil mariborski Ponting inženirski biro d.o.o., katerega predstavnika, direktor dr. Vikor Markelj in Jernej Maher, sta na sinočnji občinski seji svetnikom podrobno predstavila vse mogoče variante mostov.

Na koncu so po burni razpravi, ko je bilo slišati tudi pomisleke glede betonskega mostu in prednosti lesene variante, svetniki dali zeleno luč za betonski most, kar je predlagala tudi občina.

»Betonski most v največji meri – tako v fizičnem smislu, v smislu investicijske vrednosti, roka trajanja in stroška vzdrževanja nudi najboljše pogoje. Za najbolj zmerno ceno dobimo največ – cena za most s pripadajočo cesto in spremembo dokumentacije in DDV bo okrog 2,6 milijonov evrov,« pove Simonič.

»To je milijon in pol manj od najugodnejše in najbolj optimalne jeklene variante mostu. Tu smo omejeni na uvoz jekla, ki je lahko ob spremenjenih razmerah zelo špekulativen, in na manjše število dražjih izvajalcev, kar pomeni, da bi se pri ponudbah pričakovala še večja razlika. Domača podjetja so vezana na beton in to znajo narediti, gre za domačo konkurenco, zato se nam zdi betonska varianta najbolj optimalna in uresničljiva,« pove župan.

O razpravi, o dilemah, ki jih je bilo slišati, pa o pomenu mostu za krajane, ter o realnosti izvedbe več v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

L. Markelj

