Birmanski botri da ali ne; birma niso draga darila

6.4.2023 | 12:20

Birmanskih botrov, ki bi bi prevzeli vlogo duhovnega vodnika birmanca, je malo, zato jih v nekaterih župnijah celo opuščajo. (na sliki birmanci pred leti v šmihelski župniji; foto: L. M.)

Pomlad je čas birm in letos so te pri nas vroča tema. V beltinski župniji so namreč nedavno prepovedali birmanske botre, zato mnoge zanima, kako na problematiko izbire primernih birmanskih botrov gledajo v Škofiji Novo mesto. Da pri nas ne bo nobenih sprememb in vse ostaja po starem, zagotavlja generalni vikar Peter Kokotec, ki je spregovoril tudi o pravem pomenu tega zakramenta. To nikakor niso draga darila, ki gredo včasih že čez vse meje, ali zunanja urejenost in pogosto, zlasti pri dekletih, neprimerna oblačila za birmansko slovesnost, zaradi česar so v marsikateri župniji že uvedli enotne birmanske obleke.

V Beltincih ukinili birmanske botre, v novomeški škofiji ostajajo – Kako o tej dilemi razmišljata dva duhovnika različnih generacij: Anton Trpin iz Šentjerneja in Martin Golob iz Grosuplja.

