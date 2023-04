Predlagana dividenda za Krkine delničarje 17,2 % višja od lanske

6.4.2023 | 09:30

Vodstvo Krke tudi letos predlaga višjo dividendo. (Foto Krkine poslovne zgradbe: arhiv DL)

Novo mesto - Nadzorni svet in uprava družbe Krka sta na včerajšnji seji nadzornega sveta oblikovala predlog, da se Krkinim delničarjem letos izplača dividenda v višini 6,60 evra bruto na delnico, kar je 17,2 odstotka več kot lani.

Vodstvo bo skupščini, ki bo 6. julija, predlagalo, da se od okoli 408,16 milijona evrov bilančnega dobička za dividende nameni nekaj več kot 204,4 milijona evrov oz. 6,60 evra bruto na delnico, za druge rezerve iz dobička 101,86 milijona evrov in za prenos v naslednje leto prav tako 101,86 milijona evrov.

V družbi opozarjajo, da so ti zneski izračunani ob upoštevanju stanja lastnih delnic na 31. marec in da se bo ob objavi sklica skupščine v izračunu upoštevalo število lastnih delnic na dan sklica skupščine.

Krka je lani od okoli 318,63 milijona evrov bilančnega dobička za dividende namenila nekaj več kot 175 milijonov evrov oz. 5,63 evra bruto na delnico, kar je bilo 12,6 odstotka več kot leto prej.

Kot so še sporočili iz novomeškega farmacevta, bo nadzornik Borut Jamnik zaradi zakonskih zahtev v zvezi z nastopom druge funkcije 6. julija odstopil. Jamnik je bil namreč za petletno obdobje imenovan za člana uprave SID banke. Nadzornemu svetu in upravi se je na včerajšnji seji zahvalil za zgledno sodelovanje in jima zaželel uspešno delo, so zapisali.

M. K.