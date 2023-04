Tvegano - baker na strehi in avto ob gozdu; ''gluhonemi'' prosjačijo

6.4.2023 | 11:30

V Šentjerneju je v noči na sredo nekdo s strehe pomožnega objekta potrgal bakrene žlebove in povzročil za okoli 400 evrov škode, danes sporočajo s Policijske uprave Novo mesto.

V okolici Trebnjega pa je nekdo vlomil v osebni avtomobil, parkiran ob robu gozda, in ukradel denarnico z gotovino. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 500 evrov.

''Gluhonemi'' prosjačijo

V zadnjih dneh so na PU prejeli več obvestil, da naj bi pred trgovskimi centri na območju Dolenjske in Posavja neznanci prosjačili denar in se pretvarjali, da so gluhonemi. Prevažali naj bi se z osebnim avtomobilom znamke Škoda karavan, bolgarskih registrskih oznak. Policisti jih še iščejo in ob tem pozivajo občane, naj neznanim osebam ne izročajo denarja oziroma naj preverijo, ali imajo dejansko ustrezna dovoljenja za pobiranje prostovoljnih prispevkov. Občasno prejmejo obvestila o kršitvah, povezanih z nedovoljenim zbiranjem prostovoljnih prispevkov.

V nekaterih primerih gre za beračenje, ko osebe na vsiljiv ali žaljiv način koga nadlegujejo za denar ali druge materialne dobrine. Ob tem se pogosto predstavljajo za predstavnike humanitarnih organizacij. Nemalokrat s pretvezami o pobiranju prispevkov za bolne otroke pri ljudeh želijo vzbuditi sočutje in se na ta način okoristiti, opozarjajo na PU. Ugotavljajo, da kršitelji poleg neupravičenega pobiranja prispevkov pogosto ljudi tudi ogoljufajo pri vračilu denarja.

Zaradi tega občanom svetujejo, naj bodo pozorni, ali imajo te osebe ustrezna dovoljenja upravne enote. V nasprotnem primeru naj jim denarja ne izročajo in o tem takoj obvestijo policijo na številko 113.

En tihotapec in veliko migrantov

Na območju Drnovega so policisti v minuli noči ustavili avtomobil italijanskih registrskih oznak. Državljan Albanije je v vozilu prevaža štiri državljane Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Državljanu Albanije so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Turčije še potekajo.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Obrežje, Rigonce, Dobova, Loče , Čatež ob Savi, Slovenska vas) izsledili in prijeli 28 državljanov Maroka, 13 državljanov Konga, sedem državljanov Bangladeša, šest državljanov Nepala, štiri državljane Pakistana, štiri državljane Rusije, štiri državljane Kube, štiri državljane Sirije in državljana Alžirije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 75. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 222 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 15 nesreč z gmotno škodo. V Krškem so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 11. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj vloma in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešane osebe, požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.