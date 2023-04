Kobetov cviček je Županovo vino 2023

6.4.2023 | 18:30

Franc Kobe in župan Gregor Macedoni (Foto: MO Novo mesto)

Novo mesto - Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je danes na rotovžu sprejel novega zmagovalca izbora za Županovo vino Franca Kobeta. Pridelovalec zmagovalnega cvička za leto 2023 svoje vino že več deset let prideluje na Gabrski Gori, kakovost njegovega cvička pa je izstopala v dvofaznem ocenjevanju z degustacijsko in strokovno-laično komisijo v organizaciji Vinskega inštituta, so sporočili z rotovža.

Aktualni zmagovalec in nosilec titule pridelovalca Županovega vina 2023 Franc Kobe, ki je zamenjal lanskoletnega zmagovalca Janeza Colnarja, aktivno deluje v Društvu vinogradnikov Janeza Trdine, leta 2015 je dosegel tudi laskavi naziv kralja cvička. Z zmago na izboru za Županovo vino bo pripomogel k povečevanju prepoznavnosti vinarjev novomeške občine, ki bo vino uporabila kot protokolarno darilo, na ta način pa promocijo kakovostnega in značilnega dolenjskega vina podpira tudi novomeška občina in s tem Novo mesto, kot so prepričani na rotovžu, postavlja na zemljevid kot prestolnico vinorodne dežele Dolenjska.

Vodja projekta Županovo vino 2023 Grega Žitnik z Vinskega inštituta je ob izboru vina poudaril, da je bilo sodelovanje z vinogradniškimi društvi v Mestni občini Novo mesto ponovno uspešno, preko vinogradniških društev so bili namreč k sodelovanju povabljeni vsi novomeški vinogradniki. Na prvem ocenjevanju vin je pod vodstvom predsednika komisije Andreja Bajuka vina ocenila tripartitna petčlanska degustacijska komisija, v drugo fazo izbora pa so se uvrstili trije vzorci, kjer je petčlanska strokovno-laična ocenjevalna komisija skupaj z županom Gregorjem Macedonijem po metodi rangiranja izbrala zmagovalni cviček izpod Gorjancev, so še zapisali v občinskem sporočilu za javnost.

M. K.