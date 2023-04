Saje na krizmeni maši duhovnikom: Službo opravljajte spoštljivo in dostojno, besede izrekajte s premislekom

6.4.2023 | 19:10

Foto: STA

Novo mesto - Ob začetku velikonočnega tridnevja so škofje danes dopoldne v stolnih cerkvah svojih škofij darovali krizmene maše, pri katerih so blagoslovili olje, ki ga skozi leto uporabljajo pri različnih obredih, in obnovili duhovniške zaobljube. V svojih pridigah so izpostavili pomen duhovniške službe, ki je po njihovem prepričanju poseben dar.

Predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje je v svoji pridigi v novomeški stolnici duhovnike pozval, naj duhovniško službo opravljajo spoštljivo in dostojno, naj besede izrekajo s premislekom in govorijo tako, da skupnost gradijo, ne rušijo. V medsebojnih pogovorih naj se tudi vzdržijo nepotrebnih in škodljivih besed ter raznašanju govoric, ki škodijo njim in celotnemu občestvu Cerkve.

V dnevu, v katerem so maše v veliki meri posvečene duhovniškemu poklicu, je Saje sicer ocenil, da imajo duhovniki predvsem dve nalogi, "stati pred Gospodom in mu služiti", hkrati pa morajo biti tudi budni. "Duhovnik mora svet ohranjati buden za Boga. Biti mora tisti, ki stoji pokončno pred tokovi časa, odločen v predanosti dobremu," je dejal.

